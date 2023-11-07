Соперники по Ф1 назвали апелляцию Haas бессмысленной

Команда Haas уже завтра попробует убедить спортивных боссов Формулы 1, что несколько нарушителей правил не получили по ходу гонки в Остине заслуженные штрафы: пилоты выезжали за белую линию в шестом повороте, но отсутствие там специального оборудования делало невозможной точную фиксацию.

Читайте также: Формула 1 Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

Американцы настаивают, что нарушение четко видно на кадрах высокого разрешения с бортовых камер. FIA уже вызвала на слушанья представителей Red Bull, Williams и Aston Martin, однако в Формуле 1 царит уверенность, что это ни к чему не приведет.

Все прежние случаи пересмотра неизменно заканчивались тем, что новые доказательства признавались несущественными или уже известными на момент первоначального рассмотрения, после чего исходный вердикт оставляли в силе.

Мнение многих в паддоке выразил глава McLaren Андреа Стелла: «По ходу гонки мы очень заняты множеством вещей. И единственное, на что обязательно обращали внимание [в Остине] – это сообщения от дирекции о не засчитанных [из-за выезда за белую линию] временах круга. Это то, что действительно важно, так как является официальной информацией.

Исходя из этой информации, мы выстраиваем свою гонку, адаптируемся и корректируем планы».

Правила Ф1 дозволяют пилоту трижды выехать за пределы трассы, а за четвертое нарушение он получает пять штрафных секунд.

«Как мне кажется, бессмысленно возвращаться к тем событиям, – продолжил Стелла. – Так как если бы в тот момент у нас появилась официальная информация о нарушениях [в шестом повороте], все перестроились бы и действовали иначе.

Это точно не тот случай, когда что-то нужно менять задним числом, поскольку такие вещи решаются в моменте. Я признаю право Haas запросить пересмотр, но считаю, что жесткий контроль должен осуществляться по ходу Гран При. А когда этап закончен, мы сразу переключаемся на следующий».

Логан Сарджент – один из тех, чей десятый результат в домашней гонке пока остается под вопросом, поддержал главу McLaren: «Как по мне, это какая-то нелепость. Если за этим не следили по ходу гонки, то сейчас просто невозможно сказать, что мы что-то нарушили. Я считаю, что нашей ошибки тут нет».