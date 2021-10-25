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Формула 1 / Гран При США Новость

«Соперники недостаточно медленные». Боттас посетовал на сложность Ф1

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Финский пилот объяснил, почему отыграл так мало позиций по ходу гонки в Остине

«Соперники недостаточно медленные». Боттас посетовал на сложность Ф1

Валттери Боттас показал в квалификации Гран При США четвертый результат, но очередная замена мотора отбросила гонщика Mercedes на девятую позицию стартовой решетки. 

После старта он надолго застрял за Юки Цунодой из AlphaTauri, и лишь после первых пит-стопов смог обогнать японца. Во время вторых визитов в боксы Боттас опередил Ландо Норриса из McLaren, а в самом конце отобрал позицию у пилота Ferrari Карлоса Сайнса. 

Таким образом, он финишировал шестым, что не очень помогло Mercedes в борьбе за Кубок конструкторов. Стоит отметить, что прежде после штрафов за замену мотора пилоты топ-команд отыгрывали куда больше позиций, а Макс Ферстаппен в Сочи и вовсе пробился с 19-го места на второе.

«Я бы сказал, результат получился более или менее ожидаемым, – сказал Валттери в эфире Sky Sports после финиша. – Я знал, что при такой температуре (во время гонки было около +30 – прим.ред.) будет сложно. 

Когда ты получаешь штраф за мотор, то оказываешься позади более медленных машин. Но они не намного медленнее тебя, потому обогнать их непросто. 

К тому же, сегодня нам не помогла машина безопасности, так что я чувствую себя очень уставшим».

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Он добавил: «Очень надеюсь, что у меня больше не будет новых моторов. Я получал их три раза за четыре последних этапа. Так что очень надеюсь, что это все».

При этом Валттери остался доволен тем, как вела себя его машина на кочковатой американской трассе.

«Всякий раз, когда я оказывался на свободной трассе, ощущения были позитивными, – объяснил пилот. – Но большую часть времени я просто не мог использовать весь потенциал машины, так как  оставался позади соперника. Но я доволен настройками и тем, как работал мой автомобиль».

Другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон финишировал в Остине вторым. Это позволило соперникам из Red Bull, которые стали первым и третьим, сократить отставание в Кубке конструкторов с 36 до 23 очков.

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Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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