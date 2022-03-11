Соперники Mercedes придумали, как оспорить понтоны W13

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Технический штам Марка Эллиота и Джеймса Эллисона удивил всю Формулу 1. Решение с выносом бруса боковой защиты из понтона позволило радикально сократить размеры последнего.

«Надо признать, такую концепцию мы не предусмотрели, – признался спортивный директор Ф1 Росс Браун. – Это пример экстремального прочтения правил.

Не сомневаюсь, что такой подход вызовет множество обсуждений. Подобное всегда случается при смене правил. Мы старались предусмотреть все возможности – поверьте, нам пришлось забраковать сотни разных вариантов. Но инновации в Ф1 всегда экстремальны».

Зеркало заднего вида Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Сухой остаток в том, что еще до отправки в Бахрейн Mercedes получила от FIA одобрение конструкции своей машины.

Компактные понтоны позволили снизить лобовое сопротивление, что в теории должно очень здорово помогать при преследовании соперника и попытках обгона.

При этом, если сравнивать с Барселоной, само шасси W13 осталось прежним – иными стали лишь закрывающие его углепластиковые кузовные панели.

Разумеется, в паддоке только и разговоров о том, что соперники нацеливаются опротестовать решение чемпионов мира. Но по прошествии времени стало понятно, что сделать это будет непросто: и в конструкции самого понтона, и в «опоре зеркала заднего вида», скрывающей верхний брус боковой защиты, пока не удается найти ничего нелегального.

Впрочем, небольшая зацепка все же обнаружилась: рядом с креплением зеркал на Mercedes расположены четыре небольших «плавничка» для формирования вихрей и контроля за потоками.

Поговаривают, что поскольку они никак не соединены с зеркалом, то могут не соответствовать регламенту. Но и это еще не точно.

Крепление зеркала заднего вида Ferrari SF71H, Гран При Монако 2018 года Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одним из первых вопрос о законности понтонов Mercedes задал Маттиа Бинотто. Как тут не вспомнить, что четыре года назад его команда Ferrari сама использовала крепление зеркала, в котором очень явственно просматривалась аэродинамическая составляющая (на иллюстрации выше).

В любом случае, если Mercedes придется убрать с машины «плавнички» и даже немного переделать крепление зеркала, это никак не изменит того обстоятельства, что конструкция понтонов останется неизменной.