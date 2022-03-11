Соперники Mercedes придумали, как оспорить понтоны W13
Сверхкомпактные понтоны серебристой машины многим показались нарушающими правила. Но при детальном анализе оказалось, что все не столь очевидно
Технический штам Марка Эллиота и Джеймса Эллисона удивил всю Формулу 1. Решение с выносом бруса боковой защиты из понтона позволило радикально сократить размеры последнего.
«Надо признать, такую концепцию мы не предусмотрели, – признался спортивный директор Ф1 Росс Браун. – Это пример экстремального прочтения правил.
Не сомневаюсь, что такой подход вызовет множество обсуждений. Подобное всегда случается при смене правил. Мы старались предусмотреть все возможности – поверьте, нам пришлось забраковать сотни разных вариантов. Но инновации в Ф1 всегда экстремальны».
Зеркало заднего вида Mercedes W13
Фото: Джорджо Пиола
Сухой остаток в том, что еще до отправки в Бахрейн Mercedes получила от FIA одобрение конструкции своей машины.
Компактные понтоны позволили снизить лобовое сопротивление, что в теории должно очень здорово помогать при преследовании соперника и попытках обгона.
При этом, если сравнивать с Барселоной, само шасси W13 осталось прежним – иными стали лишь закрывающие его углепластиковые кузовные панели.
Разумеется, в паддоке только и разговоров о том, что соперники нацеливаются опротестовать решение чемпионов мира. Но по прошествии времени стало понятно, что сделать это будет непросто: и в конструкции самого понтона, и в «опоре зеркала заднего вида», скрывающей верхний брус боковой защиты, пока не удается найти ничего нелегального.
Впрочем, небольшая зацепка все же обнаружилась: рядом с креплением зеркал на Mercedes расположены четыре небольших «плавничка» для формирования вихрей и контроля за потоками.
Поговаривают, что поскольку они никак не соединены с зеркалом, то могут не соответствовать регламенту. Но и это еще не точно.
Крепление зеркала заднего вида Ferrari SF71H, Гран При Монако 2018 года
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Одним из первых вопрос о законности понтонов Mercedes задал Маттиа Бинотто. Как тут не вспомнить, что четыре года назад его команда Ferrari сама использовала крепление зеркала, в котором очень явственно просматривалась аэродинамическая составляющая (на иллюстрации выше).
В любом случае, если Mercedes придется убрать с машины «плавнички» и даже немного переделать крепление зеркала, это никак не изменит того обстоятельства, что конструкция понтонов останется неизменной.
Фотогалерея: Alpine стала розовой
McLaren: Все, что мы могли починить здесь, мы сделали