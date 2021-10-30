Противостояние Алена Проста и Айртона Сенны на стыке 80-х и 90-х годов прошлого столетия давно стало культовым для поклонников Формулы 1. Каждый из двух главных талантов своего поколения был быстр по-своему, потому их сражения всегда носили принципиальный характер и не раз заканчивались столкновениями. В особенности острыми вышли сезоны 1988 и 1989 годов, когда Ален и Айртон были напарниками в McLaren.

Недавно гостем подкаста Beyond The Grid стал менеджер Джулиан Джекоби, который в разные периоды работал и с французом, и с бразильцем. Он рассказал, что в действительности отношения между пилотами были не совсем такими, как казалось со стороны.

«Я не думаю, что можно говорить о реальной вражде между ними, – отметил Джекоби. – Они оба отлично понимали, что стать чемпионом мира можно только на лучшей машине. И оба стремились заполучить такую. А когда это удалось им [в McLaren], оказалось, что для победы в чемпионате нужно опередить друг друга.

И ради этой цели каждый из них на трассе был готов на все. Но при этом они были достаточно умны, чтобы понимать: вне трасс им не стоит конфликтовать, ведь на кону огромные суммы. Уж я-то это знаю, я видел их контракты. Они доверяли мне вести переговоры от своего имени, потому и получали такие деньги».

Менеджер добавил: «При этом они не знали зарплат друг друга. Я никогда не делился ни с одним из своих клиентов информацией о других. А если кто-то начинал намекать на это, я говорил прямо, что не стану отвечать, так как таковы мои правила. Был всего один случай с Аленом и один с Айртоном, когда каждый попробовал узнать, сколько платят другому. В обоих случаях я ответил отказом, и они никогда больше не поднимали эту тему».

Ален Прост, Ferrari, и Айртон Сенна, McLaren, после столкновения на Гран При Японии 1990 года Фото: Эрконе Колобо

Якоби попросили оценить художественную ленту «Сенна» 2010 года, где главный противник бразильского Волшебника – Прост – в силу законов жанра неизбежно стал персонажем с отрицательной ролью.

«Я бы назвал этот фильм на 95% соответствующим истине, – сказал бывший менеджер. – Картина получилась очень достойной. Но они упустили очень важный момент – роль во всей этой истории компании Honda. Если вспомнить, в фильме говорится о противостоянии двух гонщиков. Но это было не совсем так.

К тому моменту, как они стали напарниками [в сезоне-88], Ален уже выиграл c McLaren титулы чемпиона в 1985 и 1986 годах. Он был человеком команды. Он выступал за них с 1984-го, знал там всё и всех. Для него сезон с Айртоном стал уже пятым в McLaren, а для Сенны – первым.

Но если Прост был человеком McLaren, то Сенна – человеком Honda. Ведь он пришел одновременно с их моторами, это было условием контракта [с японской компанией]. И в этом состояла разница между ними.

Если Алену что-то требовалось, он использовал свой авторитет в команде, а Айртону приходилось прибегать к помощи Honda. Так каждый пытался добиваться своего. Но я в этом не участвовал. У меня была своя работа, я осознанно держался подальше от всего, что относится к гонкам. Старался даже не заходить в гараж, меня это совершенно не увлекало».

Столкновение Айтона Сенны, McLaren MP4/5, и Алена Проста, McLaren MP4/5, ГП Японии 1989 года Фото: Sutton Images Столкновение Алена Проста, Ferrari 641, и Айртона Сенны, McLaren MP4/5B, на ГП Японии 1990 года Фото: Sutton Images

Джекоби продолжил: «Я ведь был консультантом фильма – но теперь очень жалею, что мы с авторами не проверили все факты. Это было нечестно по отношению к Алену, которого изобразили некорректно. Если бы они объяснили то, что я рассказал про McLaren и Honda, и показали это источником разногласий, зрители получили бы более объективное представление об Алене».

В конце 1989 года Прост ушел из McLaren и продолжил сражение с Сенной, выступая за Ferrari. Это заменил за рулем красно-белой машины Герхард Бергер.

«В Формуле 1 все крутится вокруг главного – надо опередить своего напарника, – пояснил Джекоби. – Но когда с тобой в команде вместо Проста начинает выступать Бергер, это совсем другое дело.

Айртон испытывал к Алену безмерное уважение, так как видел в нем равного себе и знал, какие требуются усилия, чтобы его опередить. Их отношения с Герхардом были другими. Бергер был хорошим, очень хорошим пилотом – но не Простом. Потому я уверен, что Айртон быстро пришел к выводу, что если он обгоняет Герхарда, это вовсе не значит, что он обгоняет Алена.

При этом их уважение с Простом было взаимным. А когда твой главный соперник заканчивает выступления, ты начинаешь видеть все в ином свете. Именно тогда соперничество отходит на второй план, и остается только уважение».