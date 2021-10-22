Соперник Смоляра в Формуле 3 получил поддержку Williams

Накануне старта Гран При Америк команда Формулы 1 Williams объявила о том, что американский гонщик Логан Сарджент присоединяется к их Академии.

20-летний Серджант уже три года подряд выступает в Формуле 1. Однако в сезоне 2021 года он занял только седьмое место, финишировав в личном зачете ровно позади россиянина Адександра Смоляра, который по итогам сезона стал шестым.

При этом 2020 год Сарджент закончил на третьем месте. За свою карьеру в Ф3 он одержал несколько побед, включая первое место в последней гонке Формулы 3 этого года в Сочи.

В чем именно будет заключаться поддержка Сарджента со стороны Williams не уточняется. Но в сообщении команды дается прямое обещание объявить о будущем пилота на 2022 год в ближайшее время.