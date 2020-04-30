Петтер Сольберг дебютирует в виртуальной Формуле 1. Чемпион мира по ралли выйдет на старт компьютерного Гран При Бразилли в ближайшие выходные. Норвежец выступит за Renault.

Вместе с Сольбергом вызов действующим гонщикам Ф1 бросит капитан футбольного клуба «Милан» Алессио Романьоли, а также участники сборной Англии по крикету Стюарт Брод и Бен Стоукс. От Формулы 1 на старт выйдут Шарль Леклер, Алекс Элбон, Антонио Джовинацци, Джордж Рассел и Николя Латифи.

Гонка пройдет 3 мая, в день, когда изначально планировался Гран При Нидерландов. Однако поскольку трассы в Зандфорте пока нет в официальной видеоигре Формулы 1, заезд состоится по виртуальному «Интерлагосу».

Старт запланирован на 20 часов по московскому времени. Посмотреть гонку можно будет на официальном сайте Формулы 1 и в соцсетях чемпионата мира.