Сольберг бросит вызов гонщикам Формулы 1 в виртуальном Гран При
Чемпион мира по ралли дебютирует в киберчемпионате Формулы 1. Знаменитый норвежец выступит за Renault. Вместе с ним на старт выйдут звезды футболы и крикета
Петтер Сольберг дебютирует в виртуальной Формуле 1. Чемпион мира по ралли выйдет на старт компьютерного Гран При Бразилли в ближайшие выходные. Норвежец выступит за Renault.
Вместе с Сольбергом вызов действующим гонщикам Ф1 бросит капитан футбольного клуба «Милан» Алессио Романьоли, а также участники сборной Англии по крикету Стюарт Брод и Бен Стоукс. От Формулы 1 на старт выйдут Шарль Леклер, Алекс Элбон, Антонио Джовинацци, Джордж Рассел и Николя Латифи.
Гонка пройдет 3 мая, в день, когда изначально планировался Гран При Нидерландов. Однако поскольку трассы в Зандфорте пока нет в официальной видеоигре Формулы 1, заезд состоится по виртуальному «Интерлагосу».
Старт запланирован на 20 часов по московскому времени. Посмотреть гонку можно будет на официальном сайте Формулы 1 и в соцсетях чемпионата мира.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Петтер Сольберг
|Автор
|Антон Погорельский
Сольберг бросит вызов гонщикам Формулы 1 в виртуальном Гран При
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