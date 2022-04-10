Сохранит ли McLaren форму в будущих гонках? Норрис ответил

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Ландо Норрис стартовал в Альберт-парке четвертым, однако сразу же пропустил пару пилотов McLaren и большую часть листанции провел на шестой позиции. Ближе к финишу сход Макса Ферстаппена позволил британцу подняться на одну строчку выше.

Даниэль Риккардо финишировал следом, что стало для McLaren лучшим результатом в сезоне и позволило подняться с восьмой строчки Кубка конструкторов разом на четвертую.

По признанию Норриса, соперничать в гонке с Mercedes было нереально.

«Это было не в наших силах, – объяснил гонщик в на медиа-сессии. – Их гоночный темп превосходил наш. Может, это и не было заметно, но мы испытывали некоторые сложности, из-за которых теряли время.

Так что мы довольны пятым и шестым местами. Думаю, оба гонщика Ferrari и Red Bull могли финишировать впереди нас, так что нам помогли проблемы соперников. Но все равно, это немало очков, так что мы довольны».

Ландо добавил, что McLaren очень помогла австралийская трасса, потому на следующих этапах результаты вновь могут снизиться.

«У нашей машины есть как сильные, так и слабые места, – объяснил он. – Над последними нам надо серьезно работать, если мы хотим почаще финишировать на таких позициях. Дело в том, что не все трассы отличаются таким сочетанием гладкого асфальта и скоростных поворотов, как здесь.

Здорово приезжать на такие, но думаю, что будут и такие этапы, где нам придется куда сложнее. Думаю, сегодняшняя гонка принесет много пользу еще и в том смысле, что она придаст команде мотивации работать с новыми силами».

На вопрос Motorsport.com о проигранном старте гонщик ответил: «Думаю, у меня пробуксовали колеса. Это была небольшая неточность движений или ошибка в оценке уровня сцепления. Точно не знаю, мы еще посмотрим. Наверное, сочетание факторов – попробуем все отладить к следующей гонке».

Дополнительная информация: Филип Клерен