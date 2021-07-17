Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?

По ходу первой в истории чемпионатов Формулы 1 спринтерской гонки наибольшего прогресса добились пилоты, стартовавшие на мягких шинах. Максимальное количество позиций – по 4 – отыграли Фернандо Алонсо и Кими Райкконен. Которых объединяет не только статус опытнейших пилотов чемпионата, но и тот факт, что оба провели субботний заезд на покрышках состава Soft.

При этом испанец и финн оказались в меньшинстве – их примеру последовали лишь два соперника (Валттери Боттас и Эстебан Окон), в то время как остальные 16 гонщиков предпочли использовать шины Medium. Почему же решение, так хорошо показавшее себя, не пользовалось популярностью среди тактических штабов команд?

Такой вопрос журналисты задали, в частности, Кристиану Хорнеру. Ведь для Red Bull могло иметь определенный смысл поставить мягкие шины на болид Серхио Переса – чтобы мексиканец, стартовавший на 2 места ниже Боттаса, был в равных условиях со своим ключевым соперником.

«Мы изучали этот вариант – но пришли к выводу, что мягкие шины очень быстро начнут сдавать, еще в начале гонки, – ответил Хорнер. – На деле же они работали лучше, чем ожидалось. Алонсо просто прекрасно провел первый круг – это значит, что покрышки "включились" очень быстро».

В то же время Боттасу мягкие шины не помогли финишировать меньше чем в 6-ти секундах за товарищем по команде – что вызвало вопросы, адресованные уже руководителю Mercedes Тото Вольфу.

«Я должен посмотреть на цифры и тщательно все изучить, – прокомментировал ситуацию босс чемпионской команды. – Но в целом считаю, что Валттери сегодня хорошо поработал. Опять же, нельзя забывать, что он ведет борьбу в лидирующей группе – а там очень важно избегать излишнего риска, делать все так, чтобы не допустить дорогостоящих ошибок».

Хорнер тем временем предположил, что Боттас на старте «пропустил в соответствии с заранее определенной тактикой» – намекая, что финский пилот сознательно не стал прессинговать Льюиса Хэмилтона, обеспечивая тому свободу рук для возможной борьбы с Максом Ферстаппеном.