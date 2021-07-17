Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях Следующая / Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?

Автор:
, главный редактор

Команды опасались, что мягкие шины быстро потеряют форму – но несколько пилотов все же решили пойти на риск

Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?

По ходу первой в истории чемпионатов Формулы 1 спринтерской гонки наибольшего прогресса добились пилоты, стартовавшие на мягких шинах. Максимальное количество позиций – по 4 – отыграли Фернандо Алонсо и Кими Райкконен. Которых объединяет не только статус опытнейших пилотов чемпионата, но и тот факт, что оба провели субботний заезд на покрышках состава Soft.

Читайте также:

При этом испанец и финн оказались в меньшинстве – их примеру последовали лишь два соперника (Валттери Боттас и Эстебан Окон), в то время как остальные 16 гонщиков предпочли использовать шины Medium. Почему же решение, так хорошо показавшее себя, не пользовалось популярностью среди тактических штабов команд?

Такой вопрос журналисты задали, в частности, Кристиану Хорнеру. Ведь для Red Bull могло иметь определенный смысл поставить мягкие шины на болид Серхио Переса – чтобы мексиканец, стартовавший на 2 места ниже Боттаса, был в равных условиях со своим ключевым соперником.

«Мы изучали этот вариант – но пришли к выводу, что мягкие шины очень быстро начнут сдавать, еще в начале гонки, – ответил Хорнер. – На деле же они работали лучше, чем ожидалось. Алонсо просто прекрасно провел первый круг – это значит, что покрышки "включились" очень быстро».

В то же время Боттасу мягкие шины не помогли финишировать меньше чем в 6-ти секундах за товарищем по команде – что вызвало вопросы, адресованные уже руководителю Mercedes Тото Вольфу.

«Я должен посмотреть на цифры и тщательно все изучить, – прокомментировал ситуацию босс чемпионской команды. – Но в целом считаю, что Валттери сегодня хорошо поработал. Опять же, нельзя забывать, что он ведет борьбу в лидирующей группе – а там очень важно избегать излишнего риска, делать все так, чтобы не допустить дорогостоящих ошибок».

Хорнер тем временем предположил, что Боттас на старте «пропустил в соответствии с заранее определенной тактикой» – намекая, что финский пилот сознательно не стал прессинговать Льюиса Хэмилтона, обеспечивая тому свободу рук для возможной борьбы с Максом Ферстаппеном.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Предыдущая новость

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Следующая новость

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

13 мин
2
Формула 1

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт

1 ч
3
Формула 1

Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?

24 мин
4
Формула 1

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта

1 ч
5
Формула 1

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

1 ч
Самое важное:
Видео: Переса сдуло с трассы грязным воздухом на 250 км/ч
Формула 1

Видео: Переса сдуло с трассы грязным воздухом на 250 км/ч

5мин
Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии
Формула 1

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

13мин
Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?
Формула 1

Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?

24мин
Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях
Формула 1

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

1 ч
Хэмилтон посетовал на плохие старты Mercedes
Формула 1

Хэмилтон посетовал на плохие старты Mercedes

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Видео: Переса сдуло с трассы грязным воздухом на 250 км/ч Гран При Великобритании
Формула 1

Видео: Переса сдуло с трассы грязным воздухом на 250 км/ч

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт Гран При Великобритании
Формула 1

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт

Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2 Сильверстоун
Формула 2

Шварцман остался без очков во второй гонке Формулы 2

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии Гран При Великобритании
Формула 1

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее Гран При Великобритании
Формула 1

Алонсо: Haas для Мазепина – хорошая подготовка на будущее

Алонсо: Хэмилтон не может выбирать себе напарника Гран При Великобритании
Формула 1

Алонсо: Хэмилтон не может выбирать себе напарника

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях Гран При Великобритании
Формула 1

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди Гран При Великобритании
Формула 1

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

Эксклюзив: большое интервью с Хельмутом Марко
Формула 1

Эксклюзив: большое интервью с Хельмутом Марко

Самое читаемое Сегодня

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии
Формула 1 Формула 1

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен выиграл первый в истории Формулы 1 спринт

Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?
Формула 1 Формула 1

Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен посмеялся над поулом после спринта

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании
Формула 1 Формула 1

Перес ниже Мазепина: стартовая решетка Гран При Великобритании

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци
Формула 1 Формула 1

Босс Alfa Romeo готов уволить Райкконена и Джовинацци

Хэмилтон посетовал на плохие старты Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон посетовал на плохие старты Mercedes

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Видео: Переса сдуло с трассы грязным воздухом на 250 км/ч
Формула 1 Формула 1

Видео: Переса сдуло с трассы грязным воздухом на 250 км/ч

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии
Формула 1 Формула 1

Стыдный Перес и козырной Ферстаппен. Герои и неудачники Британии

Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?
Формула 1 Формула 1

Soft был хорош в спринте: почему же его мало кто выбрал?

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.