Предыдущая / Зак Браун признал уход Зайдля полезным для McLaren Следующая / Ferrari разработала план переделки SF-23 из трех шагов
Формула 1 / Гран При Австралии Новость

«Сочувствую Сайнсу, но судьи правы». Эксперт разобрал штраф Карлоса

Джолион Палмер поделился собственным мнением о столкновении гонщика Ferrari с Фернандо Алонсо во время рестрта незадолго до финиша

Александр Кабановский
Автор:
«Сочувствую Сайнсу, но судьи правы». Эксперт разобрал штраф Карлоса
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Карлос Сайнс из-за невезения с моментом пит-стопа откатился в дебюте Гран При Австралии на 11-е место, но сумел по ходу дистанции пробиться на четвертое. Именно эта позиция была у испанца, когда состоялся рестарт на два финальных круга. Но в первом повороте он задел Aston Martin своего соотечественника Фернандо Алонсо – того закрутило, и Сайнсу дали пять штрафных секунд. 

В другой ситуации такое наказание могло бы вообще не повлиять на итоговую позицию, но так как пелотон оказался спрессован, Карлос откатился во второй десяток, чем остался в высшей степени недоволен, как и глава Скудерии Фредерик Вассер. 

Экс-пилот Ф1 Джолион Палмер, который в последние годы завоевал авторитет болельщиков благодаря грамотным и взвешенным суждениям, разобрал эту ситуацию в своей колонке для официального сайта Ф1. 

«Я прекрасно понимаю огорчение и разочарование Карлоса, – написал британец. – Из-за того, что гонка финишировала за машиной безопасности, пять секунд отбросили его с четвертой строчки за пределы очковой десятки. 

По этой причине наказание получилось очень суровым. Но не забывайте, что пять секунд – это одно из самых мягких наказаний, какие есть в распоряжении арбитров.

На самом деле, мои симпатии в этой истории принадлежат Сайнсу. Он боролся с Пьером Гасли, который был снаружи, потому и постарался затормозить как можно позднее.

Читайте также:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

В этом поединке проиграли оба: Сайнс задел машину своего соотечественника Фернандо Алонсо и отправил ее в барьер, а Гасли и вовсе вынужден был выехать с асфальта, а при возвращении оказался на пути своего партнера по Alpine Эстебана Окона, что привело к аварии и двойному сходу.

Да, положение восстановили по стартовой решетке, что позволило Алонсо вернуться на третье место, но нельзя не принимать во внимание, что авария все же имела место. Потом произошли и другие, потребовались красные флаги. Но арбитры [применительно к Сайнсу] просто запустили стандартную процедуру». 

Джолион вспомнил прошлогоднюю историю, очень близкую к случившейся в Мельбурне.

«Это правда, прежде судьи порой давали гонщикам больше свободы действий на первом круге после старта, когда события не столь однозначны, – отметил британец. – Однако последнюю пару лет такой свободы уже нет.

Вспомните, что было прошлой осенью в Остине: Джордж Расселл после старта очень похожим образом отправил в разворот самого Сайнса – и получил за это точно такое же наказание.  

Так что мне очень жаль Карлоса, который до этого отлично проводил гонку и мог принести Ferrari хороший результат».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Зак Браун признал уход Зайдля полезным для McLaren

Ferrari разработала план переделки SF-23 из трех шагов
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Слухи: на рынке пилотов начались движения перед сезоном-2024

Слухи: на рынке пилотов начались движения перед сезоном-2024

Формула 1

Слухи: на рынке пилотов начались движения перед сезоном-2024 Слухи: на рынке пилотов начались движения перед сезоном-2024

Чего добился бы Расселл, если бы не сошел? Вольф рассказал

Чего добился бы Расселл, если бы не сошел? Вольф рассказал

Формула 1
Гран При Австралии

Чего добился бы Расселл, если бы не сошел? Вольф рассказал Чего добился бы Расселл, если бы не сошел? Вольф рассказал

«Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем

«Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем

Формула 1
Гран При Австралии

«Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем «Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем

Джолион Палмер Больше от
Джолион Палмер
Alpine показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Alpine показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Формула 1

Alpine показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде Alpine показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии

Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии

Формула 1
Гран При Венгрии

Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии

Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов

Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов

Формула 1

Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов Палмер: Перес вынудил Red Bull отказаться от командных приказов

Ferrari Больше от
Ferrari
Детали: как Ferrari попробует отменить штраф Сайнса

Детали: как Ferrari попробует отменить штраф Сайнса

Формула 1
Гран При Австралии

Детали: как Ferrari попробует отменить штраф Сайнса Детали: как Ferrari попробует отменить штраф Сайнса

Ferrari запросила FIA о пересмотре штрафа Сайнса в Мельбурне

Ferrari запросила FIA о пересмотре штрафа Сайнса в Мельбурне

Формула 1
Гран При Австралии

Ferrari запросила FIA о пересмотре штрафа Сайнса в Мельбурне Ferrari запросила FIA о пересмотре штрафа Сайнса в Мельбурне

Ferrari разработала план переделки SF-23 из трех шагов

Ferrari разработала план переделки SF-23 из трех шагов

Формула 1
Гран При Азербайджана

Ferrari разработала план переделки SF-23 из трех шагов Ferrari разработала план переделки SF-23 из трех шагов

Самое важное:

Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне

Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне

F1 Формула 1

Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне Технический анализ: как доработки добавили Red Bull скорости в Мельбурне

Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата Ф1 2008 года

Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата Ф1 2008 года

F1 Формула 1

Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата Ф1 2008 года Масса попробует добиться пересмотра итогов чемпионата Ф1 2008 года

Что мировые СМИ написали о Гран При Австралии

Что мировые СМИ написали о Гран При Австралии

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Что мировые СМИ написали о Гран При Австралии Что мировые СМИ написали о Гран При Австралии

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.