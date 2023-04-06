«Сочувствую Сайнсу, но судьи правы». Эксперт разобрал штраф Карлоса

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Карлос Сайнс из-за невезения с моментом пит-стопа откатился в дебюте Гран При Австралии на 11-е место, но сумел по ходу дистанции пробиться на четвертое. Именно эта позиция была у испанца, когда состоялся рестарт на два финальных круга. Но в первом повороте он задел Aston Martin своего соотечественника Фернандо Алонсо – того закрутило, и Сайнсу дали пять штрафных секунд.

В другой ситуации такое наказание могло бы вообще не повлиять на итоговую позицию, но так как пелотон оказался спрессован, Карлос откатился во второй десяток, чем остался в высшей степени недоволен, как и глава Скудерии Фредерик Вассер.

Экс-пилот Ф1 Джолион Палмер, который в последние годы завоевал авторитет болельщиков благодаря грамотным и взвешенным суждениям, разобрал эту ситуацию в своей колонке для официального сайта Ф1.

«Я прекрасно понимаю огорчение и разочарование Карлоса, – написал британец. – Из-за того, что гонка финишировала за машиной безопасности, пять секунд отбросили его с четвертой строчки за пределы очковой десятки.

По этой причине наказание получилось очень суровым. Но не забывайте, что пять секунд – это одно из самых мягких наказаний, какие есть в распоряжении арбитров.

На самом деле, мои симпатии в этой истории принадлежат Сайнсу. Он боролся с Пьером Гасли, который был снаружи, потому и постарался затормозить как можно позднее.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

В этом поединке проиграли оба: Сайнс задел машину своего соотечественника Фернандо Алонсо и отправил ее в барьер, а Гасли и вовсе вынужден был выехать с асфальта, а при возвращении оказался на пути своего партнера по Alpine Эстебана Окона, что привело к аварии и двойному сходу.

Да, положение восстановили по стартовой решетке, что позволило Алонсо вернуться на третье место, но нельзя не принимать во внимание, что авария все же имела место. Потом произошли и другие, потребовались красные флаги. Но арбитры [применительно к Сайнсу] просто запустили стандартную процедуру».

Джолион вспомнил прошлогоднюю историю, очень близкую к случившейся в Мельбурне.

«Это правда, прежде судьи порой давали гонщикам больше свободы действий на первом круге после старта, когда события не столь однозначны, – отметил британец. – Однако последнюю пару лет такой свободы уже нет.

Вспомните, что было прошлой осенью в Остине: Джордж Расселл после старта очень похожим образом отправил в разворот самого Сайнса – и получил за это точно такое же наказание.

Так что мне очень жаль Карлоса, который до этого отлично проводил гонку и мог принести Ferrari хороший результат».