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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новости

«Со вчерашнего дня болит шея». Перес объяснил поражение Строллу

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«Со вчерашнего дня болит шея». Перес объяснил поражение Строллу
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Пабло Элизальде
18 июл. 2020 г., 14:53

Мексиканский гонщик рассказал, почему не смог подняться выше четвертого места в квалификации Гран При Венгрии

Серхио Перес показал четвертое время в квалификации Гран При Венгрии. Во второй раз в этом сезоне мексиканец уступил своему партнеру по команде Лэнсу Строллу. Канадец занял третье место, уступив лучшему результату 0,9 секунды. Перес оказался в одной десятой секунды позади Стролла.

«Для команды это хороший результат, – заявил Перес в интервью телеканалу Movistar. – Но лично я не чувствовал себя на 100% здоровым. По какой-то причине у меня начала кружиться голова. А еще со вчерашнего дня у меня болит шея. С такими вводными совсем неплохо оказаться четвертым.

Наш темп хорош, завтра мы стартуем на средних покрышках: это поможет нам в гонке, так как мягкий состав [у конкурентов] будет быстро изнашиваться. Моя цель – подиум. Для этого нужно хорошо пройти первый круг и выбрать умную стратегию на гонку».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Серхио Перес В Магазин
Команды Racing Point
Автор Антон Погорельский

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