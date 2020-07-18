Серхио Перес показал четвертое время в квалификации Гран При Венгрии. Во второй раз в этом сезоне мексиканец уступил своему партнеру по команде Лэнсу Строллу. Канадец занял третье место, уступив лучшему результату 0,9 секунды. Перес оказался в одной десятой секунды позади Стролла.

«Для команды это хороший результат, – заявил Перес в интервью телеканалу Movistar. – Но лично я не чувствовал себя на 100% здоровым. По какой-то причине у меня начала кружиться голова. А еще со вчерашнего дня у меня болит шея. С такими вводными совсем неплохо оказаться четвертым.

Наш темп хорош, завтра мы стартуем на средних покрышках: это поможет нам в гонке, так как мягкий состав [у конкурентов] будет быстро изнашиваться. Моя цель – подиум. Для этого нужно хорошо пройти первый круг и выбрать умную стратегию на гонку».