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Формула 1 / Новость

Со Шварцманом и без Мазепина. Кто поедет на тестах в Абу-Даби

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Со Шварцманом и без Мазепина. Кто поедет на тестах в Абу-Даби
Автор:
, Редактор Ф1

Во вторник на «Яс-Марине» пройдет однодневная сессия, которая официально завершил сезон-2020 в Формуле 1. Вот кто сядет за руль

Еще до коронавирусных потрясений планировалось, что традиционные тесты после завершения сезона продлятся три дня. Но затем команды договорились ради сокращения расходов ограничиться всего одним, но использовать по две машины. 

Первоначално заезды были предназначены для молодых гонщиков – тех, кто не более двух раз старртовал в Гран При (без учета пятничных тренировок). 

Но затем FIA – как поговаривают, по инициативе самого Жана Тодта – пересмотрела критерии для участников, позволив сесть за руль всем тем, кто не выступал в прошедшем сезоне Ф1. 

Это в первую очередь дало возможность Renault усадить за руль Фернандо Алонсо, но и в других командах тоже использовали вновь открывшуюся возможность.

Из россиян на тестах вступит только Роберт Шварцман: изначально команда Ferrari пообещала гонщику из Санкт-Петербурга пятничные тренировки Гран При Абу-Даби, но из-за отмены аналогичной сессии на «Нюрбургринге» и других событий планы пришлось менять – и компенсацией для гонщика стали тесты. 

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Удивительно, но Никита Мазепин, несколькими днями ранее заключивший контракт с Haas, эти тесты пропустит. Команда выставит всего одну машину для его будущего напарника Мика Шумахера. Единственное объяснение такого решения – подобным образом американцы решили наказать своего гонщика за недавний скандал с легкомысленным видео, опубликованным Мазепиным в социальных сетях. 

Из других участников сессии стоит отметить молодого протеже Red Bull Юри Випса. Эстонец, недавно получивший Суперлицензию, теперь является главным запасным «Быков».

Renault продолжает накатывать лидера своей юниорской программы Гуанью Чжоу, а за руль Alfa Romeo сядет Каллум Илотт. Британец уже объявил, что не поедет в будущем году в Ф2, потому скорее всего останется в Фаэнце резенврым гонщиком.

Наконец, в AlphaTauri вместе с будущим пилотом команды (в чем почти не осталось сомнений) Юки Цунодой будет работать другой японец Марино Сато. Это его дебют на технике Ф1 – почти наверняка подкрепленный финансами и не имеющий переспектив дальнейшего сотрудничества с командой.   

Участие в тестах принимают восемь из десяти коллективов Ф1. McLaren и Racing Point еще до изменения формата тестов отказались от участия в них – и уже не стали менять свои планы.

Заезды стартовали на «Яс-Марине» в 8:00 по московскому времени и продлятся с часовым перерывом до пяти вечера.

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Список участников тестов в Абу-Даби

Команда

Гонщик

Гонщик

Mercedes

Стоффель Вандорн

Ник де Врис

Red Bull

Себастьен Буэми

Юри Випс

Renault

Фернандо Алонсо

Гуанью Чжоу

Ferrari

Роберт Шварцман

Антонио Фуоко

AlphaTauri

Юки Цукнода

Марино Сато

Alfa Romeo

Роберт Кубица

Каллум Илотт

Haas

Мик Шумахер

  

Williams

Джек Эйткен

Рой Ниссани
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Люк Смит

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