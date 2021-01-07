Снова рубят по частям. Формула 1 готовит новую версию календаря
Организаторы чемпионата мира вновь готовы приехать на европейскиие трассы, которые выручили Формулу 1 в прошлом году
Неопределенная ситуация с пандемией коронавируса заставляет Формулу 1 работать над альтернативным вариантом календаря на ближайший гоночный сезон. Об этом своим читателям рассказал сайт RaceFans.
В первые дни нового года уже появились предположения, что эпидемиологическая ситуация в Австралии и связанные с ней ограничения ставят под угрозу проведение гонки в Мельбурне. Теперь же, по информации журналистов, в зону риска попадает и Гран При Китая, который пока стоит в расписании третьим и должен состояться во вторые выходные апреля.
По информации журналистов, в настоящий момент как запасной рассматривается вариант, при котором из трех первых гонок состоится только одна (в Бахрейне), после чего Формула 1 переедет в Европу. При этом вновь будут задействованы трассы в португальском Портимане и итальянской Имоле – обычно их нет в календаре чемпионата, но в прошлом году они заменили собой заокеанские автодромы, до которых Ф1 не добралась.
В соответствии с запасным вариантом, китайская гонка в этом году не состоится вообще, а австралийская будет перенесена на конец ноября. Для этого дату проведения Гран При Бразилии сдвинут на неделю назад, а даты двух последних этапов (в Саудовской Аравии и ОАЭ) – на неделю вперед.
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Альтернативный вариант календаря чемпионата Формулы 1 на 2021 год
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|2.
|18 апреля
|Италия
|Имола
|3.
|2 мая
|Португалия
|Портиман
|4.
|9 мая
|Испания
|Барселона
|5.
|23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|6.
|6 июня
|Азербайджан
|Баку
|7.
|13 июня
|Канада
|Монреаль
|8.
|27 июня
|Франция
|Ле-Кастелле (Поль Рикар)
|9.
|4 июля
|Австрия
|Шпильберг
|10.
|18 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|11.
|1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|12.
|29 августа
|Бельгия
|Спа
|13.
|5 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|14.
|12 сентября
|Италия
|Монца
|15.
|26 сентября
|Россия
|Сочи
|16.
|3 октября
|Сингапур
|Марина-Бэй
|17.
|10 октября
|Япония
|Сузука
|18.
|24 октября
|США
|Остин
|19.
|31 октября
|Мексика
|Мехико
|20.
|7 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|21.
|21 ноября
|Австралия
|Альберт-парк
|22.
|5 декабря
|Саудовская Аравия
|Джидда
|23.
|12 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов