Неопределенная ситуация с пандемией коронавируса заставляет Формулу 1 работать над альтернативным вариантом календаря на ближайший гоночный сезон. Об этом своим читателям рассказал сайт RaceFans.

В первые дни нового года уже появились предположения, что эпидемиологическая ситуация в Австралии и связанные с ней ограничения ставят под угрозу проведение гонки в Мельбурне. Теперь же, по информации журналистов, в зону риска попадает и Гран При Китая, который пока стоит в расписании третьим и должен состояться во вторые выходные апреля.

По информации журналистов, в настоящий момент как запасной рассматривается вариант, при котором из трех первых гонок состоится только одна (в Бахрейне), после чего Формула 1 переедет в Европу. При этом вновь будут задействованы трассы в португальском Портимане и итальянской Имоле – обычно их нет в календаре чемпионата, но в прошлом году они заменили собой заокеанские автодромы, до которых Ф1 не добралась.

В соответствии с запасным вариантом, китайская гонка в этом году не состоится вообще, а австралийская будет перенесена на конец ноября. Для этого дату проведения Гран При Бразилии сдвинут на неделю назад, а даты двух последних этапов (в Саудовской Аравии и ОАЭ) – на неделю вперед.

Альтернативный вариант календаря чемпионата Формулы 1 на 2021 год