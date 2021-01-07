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Формула 1 / Новость

Снова рубят по частям. Формула 1 готовит новую версию календаря

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Снова рубят по частям. Формула 1 готовит новую версию календаря
Автор:
, Главный редактор

Организаторы чемпионата мира вновь готовы приехать на европейскиие трассы, которые выручили Формулу 1 в прошлом году

Неопределенная ситуация с пандемией коронавируса заставляет Формулу 1 работать над альтернативным вариантом календаря на ближайший гоночный сезон. Об этом своим читателям рассказал сайт RaceFans.

В первые дни нового года уже появились предположения, что эпидемиологическая ситуация в Австралии и связанные с ней ограничения ставят под угрозу проведение гонки в Мельбурне. Теперь же, по информации журналистов, в зону риска попадает и Гран При Китая, который пока стоит в расписании третьим и должен состояться во вторые выходные апреля.

По информации журналистов, в настоящий момент как запасной рассматривается вариант, при котором из трех первых гонок состоится только одна (в Бахрейне), после чего Формула 1 переедет в Европу. При этом вновь будут задействованы трассы в португальском Портимане и итальянской Имоле – обычно их нет в календаре чемпионата, но в прошлом году они заменили собой заокеанские автодромы, до которых Ф1 не добралась.

В соответствии с запасным вариантом, китайская гонка в этом году не состоится вообще, а австралийская будет перенесена на конец ноября. Для этого дату проведения Гран При Бразилии сдвинут на неделю назад, а даты двух последних этапов (в Саудовской Аравии и ОАЭ)  –  на неделю вперед.

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Альтернативный вариант календаря чемпионата Формулы 1 на 2021 год

  Дата Страна Трасса
1. 28 марта Bahrain Бахрейн Сахир
2. 18 апреля Italy Италия Имола
3.  2 мая Portugal Португалия Портиман
4. 9 мая Spain Испания Барселона
5.  23 мая Monaco Монако Монте-Карло
6. 6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
7. 13 июня Canada Канада Монреаль
8. 27 июня France Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар)
9. 4 июля Austria Австрия Шпильберг
10. 18 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун
11. 1 августа Hungary Венгрия Будапешт
12. 29 августа Belgium Бельгия Спа
13. 5 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт
14. 12 сентября Italy Италия Монца
15. 26 сентября Russian Federation Россия Сочи
16. 3 октября Singapore Сингапур Марина-Бэй
17. 10 октября Japan Япония Сузука
18. 24 октября United States США Остин
19. 31 октября  Mexico Мексика Мехико
20. 7 ноября Brazil Бразилия Сан-Паулу
21. 21 ноября Australia Австралия Альберт-парк
22. 5 декабря Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда
23. 12 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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