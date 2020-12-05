Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира

Поделились
Комментарии
Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира
Автор:
, Главный редактор

Пока лидер Red Bull не испытывает удовольствия ни от нюансов конфигурации трассы, ни от поведения болида RB16

Макс Ферстаппен в пятницу показал второе время дня, чуть больше пятнадцати сотых уступив обладателю лучшего результата Джорджу Расселла по ходу двух первых тренировок Гран При Сахира. Однако в интервью по окончании заездов голландец не демонстрировал позитивных эмоций – и главной причиной этого стали особенности короткой конфигурации трассы в Бахрейне.

В частности, пилота Red Bull беспокоит, что малая длина круга может привести к неприятным эпизодам в квалификации – особенно в первом ее сегменте.

«Особенно мне не нравится второй сектор, где повороты не всегда хорошо просматриваются, – объяснил свою позицию Ферстаппен. – И когда кто-то будет на быстром круге, а кто-то будет охлаждать шины на медленном, думаю, может возникнуть весьма опасная ситуация».

Этот момент беспокоит и многих других пилотов – а доказательством обоснованности этого беспокойства можно считать столкновение Мика Шумахера и Роя Ниссани на последних минутах квалификации Формулы 2.

В Бахрейне главной опасностью является перегрев покрышек – из-за этого во время подготовки к быстрому кругу пилоты часто движутся по трассе весьма медленно, чтобы не поднять температуру шин до нужного уровня раньше времени (если так сделать, по ходу быстрого круга резина перегреется). Таким образом, и без того сложную ситуацию может усложнить непривычно большая разница в скорости между двумя машинами.

Читайте также:

«На тренировках из-за того, что круг короткий, тебе в радио почти постоянно прилетают какие-то предупреждения: будь осторожен тут, плотный трафик там, – продолжил голландец. – Не могу сказать, что мне нравится гонять на такой трассе».

Поведение болида RB16 на коротком варианте трассы также не слишком впечатлило Ферстаппена. По ходу тренировок пилот не раз жаловался команде на те или иные нюансы – и после окончания заездов признал, что пока считает свой темп далеким от идеала.

«Найти баланс на этом треке сложно, и нам это еще не удалось. В чем главные проблемы? Где-то сносит передок, где-то заносит корму, где-то не хватает зацепа на разгоне. В квалификационном режиме вроде не все так плохо – и все-таки кое-чего нам не хватает, определенно есть запас для прогресса. Но тут сложным моментом является удержать температуру шин на нужном уровне до нужного момента».

Читайте также:

Настроение руководителя команды Кристиана Хорнера при этом было гораздо более позитивным: «Мне только что Тото Вольф сообщение прислал, –  сообщил Хорнер в интервью британскому каналу Sky Sporyts. – Говорит, у нас отличный гоночный темп. Раньше такого никогда не случалось!».

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо

Предыдущая новость

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Новость

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию
Формула 2 Формула 2 / Отчет о квалификации

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Машина Грожана горела как факел – это вообще нормально? Ответ Штайнера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Машина Грожана горела как факел – это вообще нормально? Ответ Штайнера

Пилоты Суперформулы вошли в первый поворот «Сузуки» вчетвером. Вышли только двое
Super Formula Super Formula / Новость

Пилоты Суперформулы вошли в первый поворот «Сузуки» вчетвером. Вышли только двое

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет

Самое важное:

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Новость

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо

Машина Грожана горела как факел – это вообще нормально? Ответ Штайнера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Машина Грожана горела как факел – это вообще нормально? Ответ Штайнера

Команда Квята отметила свой прогресс в гоночном темпе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Команда Квята отметила свой прогресс в гоночном темпе

Самое читаемое

1
Формула 1

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо

2
Формула 1

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

14ч
3
Формула 1

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

15ч
4
Формула 1

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира

24мин
5
Формула 2

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

18ч

Самое важное:

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира
Формула 1

Снос, занос, пробуксовка, трафик, шум в ушах: Ферстаппен составил целый список проблем на Гран При Сахира

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо
Формула 1

Renault и Racing Point опять на ножах. Теперь из-за Алонсо

Машина Грожана горела как факел – это вообще нормально? Ответ Штайнера
Формула 1

Машина Грожана горела как факел – это вообще нормально? Ответ Штайнера

Команда Квята отметила свой прогресс в гоночном темпе
Формула 1

Команда Квята отметила свой прогресс в гоночном темпе

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу
Формула 1

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.