Макс Ферстаппен в пятницу показал второе время дня, чуть больше пятнадцати сотых уступив обладателю лучшего результата Джорджу Расселла по ходу двух первых тренировок Гран При Сахира. Однако в интервью по окончании заездов голландец не демонстрировал позитивных эмоций – и главной причиной этого стали особенности короткой конфигурации трассы в Бахрейне.

В частности, пилота Red Bull беспокоит, что малая длина круга может привести к неприятным эпизодам в квалификации – особенно в первом ее сегменте.

«Особенно мне не нравится второй сектор, где повороты не всегда хорошо просматриваются, – объяснил свою позицию Ферстаппен. – И когда кто-то будет на быстром круге, а кто-то будет охлаждать шины на медленном, думаю, может возникнуть весьма опасная ситуация».

Этот момент беспокоит и многих других пилотов – а доказательством обоснованности этого беспокойства можно считать столкновение Мика Шумахера и Роя Ниссани на последних минутах квалификации Формулы 2.

В Бахрейне главной опасностью является перегрев покрышек – из-за этого во время подготовки к быстрому кругу пилоты часто движутся по трассе весьма медленно, чтобы не поднять температуру шин до нужного уровня раньше времени (если так сделать, по ходу быстрого круга резина перегреется). Таким образом, и без того сложную ситуацию может усложнить непривычно большая разница в скорости между двумя машинами.

«На тренировках из-за того, что круг короткий, тебе в радио почти постоянно прилетают какие-то предупреждения: будь осторожен тут, плотный трафик там, – продолжил голландец. – Не могу сказать, что мне нравится гонять на такой трассе».

Поведение болида RB16 на коротком варианте трассы также не слишком впечатлило Ферстаппена. По ходу тренировок пилот не раз жаловался команде на те или иные нюансы – и после окончания заездов признал, что пока считает свой темп далеким от идеала.

«Найти баланс на этом треке сложно, и нам это еще не удалось. В чем главные проблемы? Где-то сносит передок, где-то заносит корму, где-то не хватает зацепа на разгоне. В квалификационном режиме вроде не все так плохо – и все-таки кое-чего нам не хватает, определенно есть запас для прогресса. Но тут сложным моментом является удержать температуру шин на нужном уровне до нужного момента».

Настроение руководителя команды Кристиана Хорнера при этом было гораздо более позитивным: «Мне только что Тото Вольф сообщение прислал, – сообщил Хорнер в интервью британскому каналу Sky Sporyts. – Говорит, у нас отличный гоночный темп. Раньше такого никогда не случалось!».