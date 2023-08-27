Снизили скорость, чтобы стать быстрее. Элбон раскрыл секрет Williams

Алекс Элбон будет стартовать в Зандфорте с четвертой позиции, а его напарник Логан Сарджент впервые в карьере дошел в квалификации до финальной стадии, хоть и разбил там машину. Двух пилотов в третьем сегменте субботней сессии у Wiliams не было с Гран При Италии 2017 года, когда за команду еще выступали Лэнс Стролл и Фелипе Масса.

Темно-синяя машина FW45 в нынешнем сезоне демонстрирует хорошую скорость на прямых – достаточно вспомнить недавнюю гонку в Монреале, где за счет этого фактора Элбон не позволил соперникам обогнать себя и добился лучшего в сезоне седьмого места.

Пьер Гасли из Alpine признался, что в его команде теперь рассматривают Williams в качестве серьезного соперника: «Сейчас при работе над тактикой мы уже воспринимаем эту команду иначе. У их машин такая скорость на прямых, что за ними очень просто застрять надолго, как случилось со мной в Спа».

Однако, как рассказал Элбон, хорошие результаты в Зандфорте стали следствием прямо противоположного подхода. В этот раз его команда добавила машинам прижима, чтобы получить выигрыш по общему времени круга.

«Приятно слышать такой комплимент, но в этот уик-энд он не соответствует действительности, – объяснил англо-тайский пилот, отвечая на вопрос Motorsport.com о словах Гасли. – Здесь мы вовсе не лидеры по максимальной скорости. На самом деле, весь этап мы где-то в серединке.

Думаю, самые быстрые здесь как раз Alpine и Ferrari, у которых меньше прижимной силы. У нас же в этот раз не выйдет повторить канадскую историю. А нам нужно демонстрировать хороший темп по ходу всего круга, иначе соперникам удастся провести обгон.

Но, полагаю, в гоночных условиях наш подход покажет себя более правильным. Мы уже отметили это в Спа. Слишком серьезный перекос в сторону максимальной скорости не особенно подходит нашей машине, из-за этого перегревается резина. Так что мы добавили немного прижима».

Алекс Элбон, Williams Racing Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Если исходить из данных GPS, то на главной прямой голландской трассы Элбон проигрывает по максимальной скорости Red Bull и Ferrari, при этом превосходит тех, кто будет стартовать прямо перед ним – Джорджа Расселла на Mercedes и Ландо Норриса на McLaren.

Несмотря на это, Алекс был осторожен в прогнозах: «Думаю, во второй пятничной тренировке наш темп на длинных сериях оказался неплохим, но явно не столь высоким, как у главных игроков.

Вокруг нас будут соперники из топ-команд. Они прямо за мной, никто не будет прикрывать меня от лидеров. Так что гонка обещает быть непростой».

Для Алекса Элбона четвертая позиция на решетке стала повторением лучшего результата в карьере. Прежде он четырежды добивался такого же места на решетке, выступая в 2020 году за Red Bull Racing.