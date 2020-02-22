«Снимаю перед ними шляпу». Босс McLaren похвалил Mercedes за изобретение DAS

Вскоре после начала зимних тестов 2020 года соперники обратили внимание, что пилоты Mercedes на прямых вытягивают руль на себя – как оказалось, таким образом активируется хитрая система изменения параметров подвески. FIA уже подтвердила ее законность, а Валттери Боттас рассказал, что разработка новинки, названной DAS, заняла целый год.

Как рассказал руководитель McLaren Андреас Зайдль, подобные технические инновации делают честь команде и позволяют Формуле 1 сохранять исключительное положение в мире гонок.

«Прежде всего, снимаю шляпу перед Mercedes за такую находку, – сказал немец. – Очень здорово видеть подобное в Ф1. И отдельный респект – за рекламу. которую они сделали Mercedes. Детали новинки мне не известны, так что об этом судить не берусь.

Понятно, что дня нас вопрос теперь в том, стоит ли копировать ее. Но думаю, что прямо сейчас нам стоит сконцентрироваться на других задачах. Есть области, где можно выиграть больше, чем при копировании этой идеи».

«Лучший старт сезона за много лет»

Оценивая ход зимней подготовки для самой McLaren, Зайдль вполне доволен тем. как складываются тесты: «Если говорить о пройденной дистанции и надежности, то это лучший старт сезона за много лет, чем мы невероятно довольны. Что касается программы, тут тоже все в порядке – многие задачи уже выполнены, что было бы просто невозможно без такой надежности.

Мы концентрируемся только на своей работе, постоянно получая обновления. Скажем. сегодня [в пятницу] на машине появилось новое переднее крыло. И пока машина делает ровно то, чего мы от нее ожидаем. Очень здорово видеть такой уровень корреляции».

Немецкий специалист также подтвердил, что подготовка обновлений продолжится и в дальнейшем по ходу тестов: «Наша программа предусматривает постоянное внедрение доработок. включая и следующую неделю. Нам важно до Мельбурна выжать из машины максимум. Пока все неплохо, но это только первые дни».

Дополнительная информация: Олег Карпов