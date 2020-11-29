«Сначала я разозлился на него». Квят об аварии с Грожаном

Гран При Бахрейна был прерван спустя считанные секунды после старта, когда Ромен Грожан вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности на выходе из третьего поворота.

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Француз потерял контроль над машиной после контакта Даниилом Квятом, которого, судя по всему, потерял из вида в начале гонки. Пытаясь обойти соперников впереди, Грожан резко сместился вправо, налетев на машину россиянина. Даниил пытался уйти от столкновения, но сделать этого не смог.

«Это был пугающий момент, – сказал россиянин после финиша в интервью телевизионным бригадам. – Я видел его… Сначала я был очень зол, что он так подрезал меня. Я подумал: «Какого черта он делает?»

Но потом мысли в голове у меня сразу переменились – как только я увидел взрыв в зеркалах. Я просто надеялся, что он в порядке. Мне очень не понравилось то, что я увидел, и я рад… Я просто рад, что он в порядке, если честно. Такие эпизоды напоминают нам, что мы занимаемся опасным делом».

Квят в итоге смог продолжить гонку и добрался до финиша на 11-м месте. У россиянина был шанс заработать очки, но его гонку испортил штраф за столкновение с Лэнсом Строллом на рестарте.

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Россиянин атаковал гонщика Racing Point в восьмом повороте трассы по внутренней траектории и не смог избежать контакта. Машина канадца в результате аварии перевернулась, а сам Квят получил от судей штраф в десять секунд.

«Честно говоря, я не разделяю их точку зрения на этот эпизод, – прокомментировал Квят это решение. – Мне кажется, я просто никуда не мог деться. Вся моя машина уже была на поребике. Он же, со своей стороны, знал, что я нахожусь внутри, но повернул так, будто меня там не было.

Я немного расстроен этим решением, потому что оно похоронило мою гонку. Жаль, потому что у меня был хороший второй старт, я вернулся в борьбу, но этот штраф все испортил».

Сам Стролл рассказал, что в эпизоде, который привел к его сходу с дистанции, просто не заметил соперника. «Я просто ничего не видел, – сказал канадец. – Я не знал о том, что он здесь. Я уже почти проехал поворот, когда почувствовал удар сзади. Жаль, что так вышло».