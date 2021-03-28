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Юки Цунода стал первым за пять лет новичком Формулы 1, заработавшим очки в первой же гонке. До него это удалось только Стоффелю Вандорну в 2016 году – к слову, тоже в Бахрейне.
Гонщик AlphaTauri стартовал в Сахире 13-м, на первом круге потерял две позиции, но в итоге провел сильную гонку и финишировал девятым.
«Я рад за команду и горд заработать очки, но недоволен тем, как провел первые повороты, – рассказал он журналистам. – Я так осторожничал, боясь повредить машину, что проиграл как минимум пару позиций. Мне пришлось отыгрываться, это потребовало времени и ресурса шин».
20-летний пилот добавил: «Итоговый результат не отражает наших возможностей на 100%, но очень приятно заработать очки. К тому же, эта гонка многому научила меня на будущее, прежде всего в отношении обгонов соперников».
Заговорив об обгонах, Цунода показал свои человеческие качества, рассказав одну весьма личную историю.
«Каждый из них был эмоциональным, но отдельно я выделю обгон Фернандо [Алонсо], – отметил Юки. – В последний раз я видел его на трассе 12 или 13 лет назад, когда смотрел Ф1 по телевизору. Мне тогда было семь или восемь.
Мой отец – большой поклонник Фернандо. Когда он впервые увидел его на «Сузуке», то сразу сказал, что по его разгону из финального поворота сразу видно сильнейшего гонщика в пелотоне.
Я доверился [в гоночном эпизоде] мастерству Фернандо и пошел в атаку, как новичок. Должен извиниться за это, ведь я был далековато от него в тот момент.
До того я проехал за Фернандо несколько кругов и увидел, как он работает с резиной и преодолевает повороты. А когда обогнал, попробовал скопировать его подход – и в паре мест это реально помогло.
Надеюсь, в следующий раз я буду выше на решетке и нам не придется бороться. Понятно, что вопрос не в Фернандо, просто у него другая ситуация с машиной. А то, чему я у него научился, обязательно поможет мне в будущем».
Цунода стал первым японцем, заработавшим очки в Ф1, после Камуи Кобаяши в 2012 году.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Фернандо Алонсо , Юки Цунода
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Александр Кабановский