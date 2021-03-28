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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Сначала научился, потом извинился. Цунода рассказал об обгоне Алонсо

Автор:
, Ответственный редактор

Японский дебютант Формулы 1 после успешного финиша в первой гонке поделился с журналистами трогательной историей, каких мало в современном спорте…

Сначала научился, потом извинился. Цунода рассказал об обгоне Алонсо

Юки Цунода стал первым за пять лет новичком Формулы 1, заработавшим очки в первой же гонке. До него это удалось только Стоффелю Вандорну в 2016 году – к слову, тоже в Бахрейне. 

Гонщик AlphaTauri стартовал в Сахире 13-м, на первом круге потерял две позиции, но в итоге провел сильную гонку и финишировал девятым.

«Я рад за команду и горд заработать очки, но недоволен тем, как провел первые повороты, – рассказал он журналистам. – Я так осторожничал, боясь повредить машину, что проиграл как минимум пару позиций. Мне пришлось отыгрываться, это потребовало времени и ресурса шин».

20-летний пилот добавил: «Итоговый результат не отражает наших возможностей на 100%, но очень приятно заработать очки. К тому же, эта гонка многому научила меня на будущее, прежде всего в отношении обгонов соперников».

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Заговорив об обгонах, Цунода показал свои человеческие качества, рассказав одну весьма личную историю.

«Каждый из них был эмоциональным, но отдельно я выделю обгон Фернандо [Алонсо], – отметил Юки. – В последний раз я видел его на трассе 12 или 13 лет назад, когда смотрел Ф1 по телевизору. Мне тогда было семь или восемь.

Мой отец – большой поклонник Фернандо. Когда он впервые увидел его на «Сузуке», то сразу сказал, что по его разгону из финального поворота сразу видно сильнейшего гонщика в пелотоне.

Я доверился [в гоночном эпизоде] мастерству Фернандо и пошел в атаку, как новичок. Должен извиниться за это, ведь я был далековато от него в тот момент. 

До того я проехал за Фернандо несколько кругов и увидел, как он работает с резиной и преодолевает повороты. А когда обогнал, попробовал скопировать его подход – и в паре мест это реально помогло. 

Надеюсь, в следующий раз я буду выше на решетке и нам не придется бороться. Понятно, что вопрос не в Фернандо, просто у него другая ситуация с машиной. А то, чему я у него научился, обязательно поможет мне в будущем».

Цунода стал первым японцем, заработавшим очки в Ф1, после Камуи Кобаяши в 2012 году.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Пилоты Фернандо Алонсо , Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

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