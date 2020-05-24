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Формула 1 / Новость

«Сначала любовь, потом выгорание». Вурц раскритиковал Ferrari за отношение к пилотам

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«Сначала любовь, потом выгорание». Вурц раскритиковал Ferrari за отношение к пилотам
Автор:
, редактор (Франция)
24 мая 2020 г., 09:10

По мнению экс-пилота Ф1, подход Скудерии к работе с гонщиками и неизбежный для этой команды прессинг дают негативный результат, что отлично иллюстрируют примеры Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо

Будучи сопредседателями GPDA, Алекс Вурц и Себастьян Феттель со временем также стали друзьями в обычной жизни. Австриец, который в 2016-м завершил карьеру пилота, сейчас все активнее проявляет себя в качестве спортивного функционера, участвуя в деятельности FIA.

По его словам, решение Феттеля уйти из Ferrari стало для него большим сюрпризом – а его причину Вурц увидел в той атмосфере, в которую попадают гонщики, приходя в Маранелло.

«Себастьян мой друг, но даже я не знаю, что он собирается делать дальше. Пока он держит это в тайне, – рассказал Алекс в интервью Sky Sports. – Если мы посмотрим на историю Ferrari, то в первые месяцы и годы любой пилот, который туда приходит, влюбляется в команду. Все эти послания по радио, все эти проявления эмоций – именно они делают Скудерию особенной. 

Но в какой-то момент все начинает выглядеть так, что их система начинает просто выжигать тебя изнутри, вспомните хотя бы Фернандо [Алонсо]. Любовь внезапно иссякает – и именно это мы видим сейчас. Хотя сам Себастьян никогда не затрагивал в наших разговорах эту тему». 

Вурц добавил: «Ferrari – это не просто страсть к гонкам. Это прессинг целой страны, и гонщики не могут не ощущать его. Ferrari сама очень требовательна к пилотам. Если ты ведешь команду вперед, тебя любят, но если успехов по какой-то причине нет, все внезапно разворачивается против тебя. Они называют это защитой своего наследия, подхода к работе и качества». 

По мнению Алекса, в истории есть случаи, когда гонщикам удавалось сопротивляться давлению Ferrari – но это происходит редко.

«Такого рода трения есть всегда, – объяснил австриец. – Они ведь постоянно меняют не только пилотов, но и руководителей команды. Думаю, отчасти это объясняется ситуацией вокруг, отчасти – уже сложившимися привычками. Вопрос здесь весьма деликатный.

Но мы помним время Михаэля Шумахера, Росса Брауна и Жана Тодта. Их группа была столь сильна, что смогла преуспеть и научиться не реагировать на итальянский прессинг. Но когда они ушли, Ferrari перестала отвечать собственным ожиданиям».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Александр Вурц , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Базиль Давуан

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