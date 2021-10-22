SMP Racing запустила еженедельные ролики с новостями автоспорта

Российский проект SMP Racing, который поддерживает молодых пилотов из нашей страны, запустил в соцсетях новую еженедельную программу с новостями и аналитикой из мира автомобильных гонок.

В эпизоде, вышедшем на этой неделе, вы сможете узнать об «Игре в кальмара» Валттери Боттаса, гонке Формулы 1 в Майами и прочих новостях о календаре Формулы 1 на следующей сезон, а также услышать мнения российского экс-пилота Ф1 Сергея Сироткина и рассказ РСКГ Олега Петрикова. Наслаждайтесь: