SMP Racing «созрела» для собственной команды в Формуле 1. В этом уверен Михаил Алешин

Новой российской командой в Формуле 1 может стать SMP Racing Бориса Ротенберга. Такое мнение высказал экс-участник «24 часов Ле-Мана» и бывший пилот IndyCar Михаил Алешин в интервью сайту Sportbox. На вопрос о том, созрела ли SMP Racing для перехода в Ф1, Алешин ответил: «На мой взгляд, конечно же, созрела». В последние годы Михаил выступал за SMP Racing в гонках на выносливость и кузовных сериях.

«Мы уже успешно реализовали проект в WEC, в самом главном классе LMP1. Этот чемпионат не слишком отличается от Формулы 1: технологии там те же самые, а регламент еще более открытый. То есть ты можешь еще больше модернизировать машину. Можно сказать, это и есть Формула 1, только в гонках на выносливость», – заявил Алешин.

«Так что если чисто гипотетически предположить, что мы в Формуле 1, то выстраивается вполне четкая линия того, как это может быть, – продолжил гонщик. – Опыт у SMP Racing настолько большой, что нам вполне это по силам. Если представить себе такой проект, то хотел бы там участвовать и помогать в том качестве, в котором буду нужен. Не обязательно в качестве призового гонщика. Считаю, что все спортсмены, принимавшие у нас участие в WEC, готовы к выполнению этой задачи. Все они находятся на уровне лучших в мире пилотов. Кого-то одного даже выделить трудно».

В последний раз команда с российской лицензией выступала в Формуле 1 в 2014 году. Это была принадлежащая Андрею Чеглакову Marussia, по факту являвшаяся переименованным коллективом Manor. Команда базировалась в Великобритании, большая часть сотрудников также была из этой страны.

SMP Racing в разные годы выступала в Ле-Мане и гонках GT. После сезона 2018-2019 команда покинула чемпионат мира по гонкам на выносливость. В настоящий момент SMP Racing не представлена ни в одном международном чемпионате.

Пилоты, связанные с проектом SMP Racing в Ле-Мане, до сих пор не объявили, поедут ли хоть в какой-то гоночной серии в 2020 году. В частности, неясен статус дальнейшей карьеры Виталия Петрова, Сергея Сироткина и самого Михаила Алешина.