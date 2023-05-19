Сможет ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2023? Хорнер ответил

Пока победителями всех Гран При в нынешнем чемпионате Ф1 становились только пилоты Red Bull Racing – Макс Ферстаппен одержал три победы, еще дважды сильнейшим стал Серхио Перес.

Учитывая скорость машины RB19, исход борьбы за Кубок конструкторов уже понятен всем, кроме самых отчаянных оптимистов. Потому интригу поклонники гонок вынуждены искать лишь в том, сколько побед по ходу чемпионата соперники смогут отобрать у «Быков».

Пока ни одной команде в истории Ф1 не удалось добиться стопроцентного результата, ближе всех к нему подошла McLaren в 1988-м – тогда Ален Прост с Айртоном Сенной выиграли 15 гонок из 16.

В недавнем интервью Financial Times (взятом еще до объявления об отмене этапа в Имоле), главу RBR Кристиана Хорнера спросили, по силам ли его гонщиками стать сильнейшими во всех Гран При 2023 года.

«Это очень сложная задача, – ответил тот. – Есть городские трассы, есть этапы вроде британского, где в ход событий может вмешаться погода. Надо помнить про надежность, тактику, про неизбежный элемент везения. Просто немыслимо выиграть все гонки.

Позади всего пять – да, мы победили во всех, но это лучший старт сезона на моей памяти. Конечно, мы нацелены продолжать эту серию так долго, как только возможно, но все же подходим к каждой гонке по отдельности. И не можем думать о том, чтобы выиграть все 23».

Глава команды добавил: «Мы возвращаемся в Европу, где у всех будут большие пакеты обновлений. Если верить словам Mercedes, они вообще построили совершенно новую машину. Ferrari подготовила важные доработки.

Борьба обостряется. Пока что слишком рано делать выводы. Очень легко потерять голову, глядя на происходящее, но важно помнить, что те обновления, которые сейчас на подходе, значительно уравняют силы».

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Также важной темой для Red Bull в этом году стали отношения пилотов. Два предыдущих сезона Перес не претендовал на борьбу с Ферстаппеном, но теперь явно собрался заявить о себе.

«Будет интересно посмотреть за этим в динамике, – сказал Хорнер. – Пока счет по победам три-два в пользу Макса. Разница между ними составляет всего 14 очков. Но что будет дальше?

Мне самому очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Но все же прежде всего я ожидаю, что соперники в какой-то момент по ходу сезона смогут заметно усилиться».

Сейчас Aston Martin и Mercedes – главные преследователи Red Bull – заработали в сумме 198 очков, тогда как сама команда из Милтон-Кинса имеет в активе 224.