Команда Mercedes обратилась к коллективу Williams с запросом о возможности выставить Джорджа Расселла на старт Гран При Сахира, который состоится в эти выходные. Напомним, что предпоследнюю гонку сезона вынужден пропустить Льюис Хэмилтон, у которого утром в понедельник был диагностирован коронавирус.

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Mercedes осуществляет менеджмент карьеры Расселла, однако сейчас британский пилот связан контрактом с Williams (за которую будет выступать и в следующем году). Так как Расселл является лидером команды, у британского коллектива нет особой мотивации идти навстречу просьбе Mercedes.

В настоящий момент на счету Williams нет ни единого очка, в то время как у Haas – 3 балла, у Alfa Romeo – 8. Таким образом, у британской команды еще есть (хоть и малореальные) шансы отыграть одну или даже две позиции в Кубке конструкторов. А от места в командном зачете зависит сумма призовых, которую коллектив получит от организаторов чемпионата. Таким образом, жест доброй воли Williams в теории может обернуться упущенной выгодой.

Инструментом влияния на Williams могут быть силовые установки, которые команда покупает именно у Mercedes Но немецкая марка уже предоставила британской команде скидку за то, что та взяла в свой состав Расселла – и вряд ли Mercedes рассматривает вариант нового смягчения условий с целью, чтобы британского пилота, наоборот, на некоторое время исключили из состава Williams.

Впрочем, сам факт подачи запроса не свидетельствует о том, что чемпионская команда рассматривает Расселла как приоритетного кандидата на участие в Гран При Бахрейна. Скорее, немецкий коллектив изучает сразу несколько вариантов. Одним из наиболее вероятных по-прежнему остается Стоффель Вандорн, штатный запасной пилот команды. Он в среду вечером должен был вылететь в Бахрейн в любом случае.