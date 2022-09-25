Сможет ли Mercedes победить в Сингапуре? Версия Вольфа
Глава Mercedes признал, что трасса подходит их болидам, но отказался надеться на победу
Болид Mercedes 2022 года оказался необычайно склонен к вызываемой аэродинамическими эффектами вертикальной раскачке, бороться с которой удается за счет повышения жесткости подвески. Это в свою очередь вызывает повышенную тряску на неровностях.
Таким образом, серебристые болиды относительно хорошо чувствуют себя только на быстрых трассах с ровной поверхностью. Таких, как городская трасса, на которой в ближайшие выходные пройдет Гран При Сингапура.
«Эта трасса должна подойти нашей машине, по крайней мере там нет кочек, – заявил глава команды Тото Вольф. – На симуляторе мы выглядим очень сильными, но я бы не хотел спешить с прогнозами.
К сожалению, у нас до сих пор нет болидов, которые позволили бы нашим прекрасным гонщикам побеждать. Мы далеки от первого места, и это просто факт. Но например по расчетам Монца нам совсем не подходила, так что я надеюсь, что в Сингапуре мы будем еще сильнее».
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Сможет ли Mercedes победить в Сингапуре? Версия Вольфа
Глава Mercedes признал, что трасса подходит их болидам, но отказался надеться на победу