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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новости

Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона

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Сможет ли Льюис вернуться в Абу-Даби? Оцениваем шансы чемпиона
Автор:
, Журналист (Германия)

Мы собрали воедино всю информацию о состоянии Льюиса Хэмилтона и возможности его участия в завершающем этапе сезона

Пилот Mercedes уже сделал главное – завоевал седьмой титул чемпиона Ф1, на пути к которому еще и превзошел рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Гран При. Но самому Хэмилтону и всем его поклонникам, конечно же, хочется завершить столь успешный год не на самоизоляции, а выступлением в Абу-Даби. 

Удастся ли реализовать этот план? Ответ на этот вопрос волнует сейчас, без преувеличения, весь паддок. После положительного анализа на коронавирус Льюис пропускает Гран При Сахира, и пока никто – ни он сам, ни даже босс Mercedes Тото Вольф – не знает ответа на главный вопрос. 

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В отличие он Серхио Переса, который первым в пелотоне «поймал» COVID, у Льюиса течение болезни протекает не бессимптомно. Он чувствует себя не лучшим образом, но впереди еще несколько дней, и тренированный организм атлета наверняка справится с заразой. 

Затем его ждет повторный тест. Если и он подтвердит наличие вируса, вопрос можно будет считать закрытым – Хэмилтон не попадет в Абу-Даби. А вот если нет…

«Действующие правила таковы, во всяком случае, в моем понимании, что если тест в среду или четверг окажется отрицательным, то он сможет приехать, – объяснил Вольф в интервью Sky Sports. – Вопрос в том, будет ли он отрицательным спустя всего десять дней после первых симптомов».

Десять дней самоизоляции британца истекают в среду. Но в Абу-Даби может въехать только тот, кто сдал отрицательную пробу. Как сообщила та же Sky, Льюис уже как минимум четырежды делал проверки. И пока все они показывают присутствие вируса. 

«Мы уже видели, что через десять дней реально сдать отрицательный тест, – отметил Вольф. – Думаю, что и в этом случае подобное возможно, хотя потребуется очень позитивное развитие событий». 

В Mercedes признают, что течение болезни у их первого пилота проходит непросто. У Льюиса головные боли, неважное самочувствие. Но команда уже готова биться за его право вернуться за руль. 

«Можно сказать, что переговоры [с властями Абу-Даби] о небольшом послаблении в правилах уже идут, но самой последней информации у меня нет», – рассказал Вольф.

На Гран При Сахира Хэмилтона замещает Джордж Расселл

На Гран При Сахира Хэмилтона замещает Джордж Расселл

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Из Бахрейна на остров Яс вся Формула 1 отправится одним чартерным рейсом, после чего все участники чемпионата окажутся на однодневной изоляции. Это еще одна дополнительная сложность для Хэмилтона. 

«Мы будем оценивать ситуацию на ежедневной основе, – сказал глава Mercedes. – Важнее всего для нас, чтобы он сам почувствовал себя хорошо. Когда это случится, мы начнем проверки. Надеюсь, результат окажется отрицательным. Тогда можно будет говорить о его переезде в Абу-Даби, например, в четверг».

Однако в команде здраво оценивают ситуацию и говорят, что не будут стремиться любой ценой усадить своего пилота в кокпит. Вольф отметил, что смотрит на сложившееся положение прагматически и не хочет стать мишенью для обвинений. 

«Такое могло случиться с каждым, – заметил австриец. – При этом я бы, конечно, хотел, чтобы именно он, а не кто-то другой, пилотировал нашу машину. Но что есть – то есть».

Он добавил: «В чем я не сомневаюсь – это в том, что Льюис использует эту историю, чтобы стать еще сильнее и как пилот, и как человек». 

При этом босс Mercedes лучше всех понимает, что вынужденное отсутствие Хэмилтона идет во врем переговорам о продлении контракта гонщика. Сейчас важный разговор вновь отложен. И довольно велика вероятность, что обсудить эту темы в личной беседе воскресный вечером в Абу-Даби пилот и босс команды не смогут. 

Впрочем, сейчас самое важное, чтобы Льюис выздоровел. А для всего остального давно придумана видеосвязь. 

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Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Мария Райер

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