Смотрите прямо сейчас: Red Bull показывает свой новый болид
На публике дебютирует машина, которая впервые за восемь последних лет выйдет на старт с чемпионской единицей на борту
Сегодня команда Red Bull проводит на своей фабрике в британском Милтон-Кинс презентацию болида, на котором Макс Ферстаппен и Серхио Перес будут выступать в этом году в чемпионате Формулы 1.
Напомним, автомобиль получил «внеочередное» имя RB18. В 2019 году команда использовала индекс RB16, а к 2020 году – начала разработку болида RB17. Однако из-за пандемии конструкция болидов была на очень большой процент заморожена – и работы над RB17 были остановлены на ранней стадии, а в 2020 году на трассы вышел доработанный вариант автомобиля 2019 года, получивший имя RB16B.
Обновление: в сети уже появились неофициальные снимки с места презентации – и похоже, команда представляет не новый болид, а расцветку. Очень похоже, что речь идет о макете, построенном организаторами Формулы 1 и представленном на прошлогодней гонке в Сильверстоуне – но в новых цветах.
За презентацией автомобиля можно будет следить с помощью прямой трансляции, которая начнется в 19:00 по московскому времени.
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