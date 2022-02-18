Смотрите прямо сейчас: презентация нового болида Mercedes

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В пятницу, 18 февраля, команда Формулы 1 Mercedes покажет свой автомобиль, на котором Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл будут выступать в грядущем сезоне чемпионата. «Серебряные стрелы» также сообщили, что в этот же день, через некоторое время после представления миру нового болида, коллектив проведет обкатку этой самой машины.

Презентация пройдет на автодроме в Сильверстоуне – следить за церемонией можно будет на официальном ютуб-канале коллектива, начиная с 12:00 по московскому времени.

Читайте также: Mercedes выбрала в молодежную программу семерых гонщиков