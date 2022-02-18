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Формула 1 Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: презентация нового болида Mercedes

Мы впервые увидим автомобиль W13, а Льюис Хэмилтон впервые появится на публике с Гран При Абу-Даби

Смотрите прямо сейчас: презентация нового болида Mercedes
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В пятницу, 18 февраля, команда Формулы 1 Mercedes покажет свой автомобиль, на котором Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл будут выступать в грядущем сезоне чемпионата. «Серебряные стрелы» также сообщили, что в этот же день, через некоторое время после представления миру нового болида, коллектив проведет обкатку этой самой машины.

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Презентация пройдет на автодроме в Сильверстоуне – следить за церемонией можно будет на официальном ютуб-канале коллектива, начиная с 12:00 по московскому времени. 

 
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