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Покажет ли команда новый болид или только ливрею
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Команда AlphaTauri начинает свою традиционную презентацию перед началом нового сезона. Пока Haas и Red Bull на своих презентациях показали только ливреи, а McLaren и Aston Martin представили настоящие машины. Как поступит AlphaTauri?
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Смотрите прямо сейчас: Презентация AlphaTauri
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Комментарии