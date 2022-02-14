Смотрите прямо сейчас: Презентация AlphaTauri

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Команда AlphaTauri начинает свою традиционную презентацию перед началом нового сезона. Пока Haas и Red Bull на своих презентациях показали только ливреи, а McLaren и Aston Martin представили настоящие машины. Как поступит AlphaTauri?

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