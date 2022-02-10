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Формула 1 Новости

Смотрите прямо сейчас: Aston Martin показывает болид 2022 года

По многочисленным слухам нам покажут реальные машины, готовые к гонкам

Смотрите прямо сейчас: Aston Martin показывает болид 2022 года
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После того, как Haas и Red Bull вместо готовых машин 2022 года показали лишь прототипы в новых ливреях, у Aston Martin появился шанс стать первой командой, которая покажет именно готовый болид, построенный по новому регламенту.

Презентация команды намечена на 17:00 по московскому времени. Посмотреть ее вы можете в прямом эфире прямо здесь:

 

Напомним, что ранее появились слухи о том, что на самом деле болиды Aston Martin не будут окончательно готовы ни к презентации, ни даже к тестам в Барселоне, которые она пропустит. Таким образом, на презентации мы сможем узнать, насколько эти опасения оправданы.

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