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Смотрите прямо сейчас: Aston Martin показывает болид 2022 года
По многочисленным слухам нам покажут реальные машины, готовые к гонкам
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После того, как Haas и Red Bull вместо готовых машин 2022 года показали лишь прототипы в новых ливреях, у Aston Martin появился шанс стать первой командой, которая покажет именно готовый болид, построенный по новому регламенту.
Презентация команды намечена на 17:00 по московскому времени. Посмотреть ее вы можете в прямом эфире прямо здесь:
Напомним, что ранее появились слухи о том, что на самом деле болиды Aston Martin не будут окончательно готовы ни к презентации, ни даже к тестам в Барселоне, которые она пропустит. Таким образом, на презентации мы сможем узнать, насколько эти опасения оправданы.
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Aston Martin первой в Ф1 показала настоящую машину 2022 года
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Смотрите прямо сейчас: Aston Martin показывает болид 2022 года
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Комментарии