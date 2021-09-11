Смогут ли в Mercedes избежать вражды пилотов? Вольф ответил

В Mercedes на собственном опыте знают, сколь напряженными могут быть отношения между двумя топ-пилотами внутри команды. С 2014 по 2016 годы противостояние Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга принесло немало острых моментов.

После победы немца в чемпионате-2016 и его ухода из Ф1 новым партнером Льюиса стал Валттери Боттас, который четко исполнял функции «второго номера» – порой побеждая и принося много очков в Кубке конструкторов, он ни разу за пять лет не составил Хэмилтону серьезной конкуренции.

Но с будущего года в Брэкли произойдет новая замена – теперь делить боксы с Льюисом будет молодой Джордж Расселл. Это не могло не вызвать вопроса о том, какими будут отношения напарников.

«Думаю, важно уважать перспективы и амбиции каждого пилота, – сказал глава Mercedes F1 Тото Вольф в эфире Sky Sports. – И мы не собираемся усаживать в машину того, у кого нет амбиций ехать как можно лучше, навязать напарнику максимальную борьбу, как можно быстрее добиться побед и титулов.

Мне это ясно, и я могу представить себя на его [Расселла] месте. Потому я заранее попытался обсудить с ним эту ситуацию – объяснить, что она значит в плане динамики отношений в команде. Мы говорили о том, что может получиться и как нам поддерживать общий импульс. Он очень умный парень, и он все понял».

Австриец добавил: «Он уже доказал, что заслуживает места в топ-команде. И теперь нам важно правильно ввести его в Mercedes. Тут куда больше прессинга, будет невероятный напарник, потому тебе важно верно оценивать условия и ставить себе цели. Прежде мы уже были в таком положении – и не справились с ним.

Льюис был частью той истории, а команда просто не поняла, к чему все может прийти. Сейчас, полагаю, мы готовы уже чуть лучше. Впрочем, у Джорджа есть амбиции стать чемпионом мира, а Льюис нацелен на новые титулы. Тут есть, над чем поработать».

Дополнительная информация: Филип Клерен