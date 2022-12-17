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Выиграв восемь Кубков конструкторов подряд, команда Mercedes не справилась со сменой регламента и в 2022 году осталась позади Red Bull и Ferrari.

Главной проблемой шасси W13 стала сильная болтанка на прямых, из-за которой пилотам Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу в весенних гонках приходилось сражаться в середине пелотона.

Постепенно ситуацию удалось переломить, во второй половине сезона результаты стали выше, а лучшим моментом стал дубль британских гонщиков в Сан-Паулу. Однако в Mercedes признавались, что разобраться с проблемами оказалось намного сложнее, чем предполагалось изначально.

Вдобавок, команды Ф1 уже второй год работают в условиях бюджетных ограничений, что не позволяет бросить на какой-то вопрос максимальные резервы и решить его посредством инвестиций.

В подкасте Beyond the Grid главе Mercedes F1 Тото Вольфу задали интересный вопрос: смогла бы команда быстрее решить вопрос с W13, если бы имела возможность не считать каждый цент.

«Дело вовсе не в нехватке способностей, инструментов или времени, – ответил австриец. – Нам просто требовалось погружаться в задачу, продвигаясь с уровня на уровень, чтобы докопаться до первопричин.

Так что [бюджетный лимит] ничего не поменял».

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор, Mercedes AMG Фото: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Вольф заверил, что в 2023-м команда точно не повторит прежних ошибок.

«Мы кое-что поменяли в архитектуре и конфигурации машины, – заметил он. – Эти шаги должны направить нас по верному пути.

При смене правил случается такое, что ты решаешь какую-то проблему – но внезапно обнаруживаешь, что в ее основе лежит другая.

Так что нужно действовать терпеливо и отметать мысли о том, что ты придешь и сразу начнешь побеждать. И сейчас я очень жду продолжения этой истории».