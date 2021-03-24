Смиритесь: Ф1 опять будет стоять на коленях

В 2020 году Формула 1 решила проводить специальные церемонии, посвященные борьбе с расизмом, перед каждой гонкой. Пилотам выделили несколько минут, чтобы прийти на акцию и показать свою поддержку борьбе за расовое и другое разнообразие.

Самой обсуждаемой частью этих церемоний стали коленопреклонения. Их главным апологетом выступил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Британец призывал других гонщиков вставать на одно колено и даже обещал поговорить с теми, кто отказывается. Однако убедить всех Хэмилтону все же не удалось.

С самого начала вставать на колено отказалась треть пелотона: Даниил Квят, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Макс Ферстаппен, Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Позднее участвовать в коленопреклонении перестал и Кевин Магнуссен.

В 2021 году Ф1 решила изменить предстартовые церемонии, заодно отказавшись от радужных эмблем в поддержку разнообразия. Теперь основной акцент будет сделан на программу #WeRaceAsOne, а кроме разнообразия основными темами станут экология и инклюзивность. Однако, скорее всего, и коленопреклонения никуда не денутся.

Пилотов по-прежнему будут собирать на стартовой решетке, а показать свою поддержку #WeRaceAsOne они смогут любым удобным им жестом, в том числе и встав на колено.

Пока непонятно, найдутся ли у коленопреклонений новые инициаторы, так как Льюис Хэмилтон перед сезоном неожиданно заявил, что больше не считает этот жест очень важным.

Однако можно ожидать, что по крайней мере в первых гонках традиция сохранится. В прошлом году не встававшие на колено пилоты сетовали, что за это подвергаются критике в медиа. Так что если в новом сезоне хоть кто-то решит встать на колено, многие наверняка последуют его примеру, чтобы не попасть на зубок к прессе.

Отдельно будет интересно понаблюдать за тем, как поучаствуют в акции новички Ф1. Мик Шумахер, как сын самого известного пилота в истории Михаэля Шумахера, наверняка чувствует на себе дополнительную социальную ответственность. Никита Мазепин успел попасть в репутационный скандал еще до дебюта в Ф1 и решение о коленопреклонении для него наверняка будет непростым. А японец Юки Цунода, как представитель другой культуры, наверняка может иметь особый взгляд на этот вопрос.

Так что наверняка, как и год назад, как минимум на первых этапах сезона внимание к церемонии коленопреклонении будет едва ли не таким же, как к самой гонке.