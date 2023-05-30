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«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

Гран При Монако стал серьезным ударом по чемпионским амбициям мексиканца, который допустил ошибку в квалификации, а в гонке добавил к ней еще несколько

Бьорн Смит
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19

После этапа Формулы 1 в Баку все поклонники спорта заговорили о том, что в нынешнем сезоне Серхио Перес сумеет по-настоящему бросить вызов Максу Ферстаппену. Однако в Майами действующий чемпион наглядно продемонстрировал, кто именно является лидером Red Bull и всего спорта – а в Монако Перес и вовсе не смог справиться с прессингом. 

После квалификационной аварии он никак не проявил себя в гонке и после череды ошибок финишировал в двух кругах позади партнера по команде. Теперь отставание между гонщиками в общем зачете достигло 39 очков, а бывший участник Ф1 Герхард Бергер уже назвал главным соперником Ферстаппена даже не Серхио, а Фернандо Алонсо из Aston Martin. 

В схожем тоне высказался и бывший соперник австрийца по трассам Гран При Мартин Брандл. 

В своей колонке для Sky Sports британец написал: «В самом начале квалификации Перес слишком быстро вошел в "Сен-Девот", что привело к удару о внешний барьер. Видимо, он слегка отвлекся на гонщика Alpine, который в тот момент выезжал с пит-лейна. Но какой бы ни была причина, случившееся серьезно ударило как по самой машине Red Bull, так и по шансам ее гонщика на титул». 

Хотя сам Брандл за карьеру не выиграл ни одного Гран При, в первой половине 90-х он выступал в Ф1 за одну команду с чемпионами мира Михаэлем Шумахером и Микой Хаккиненом, а их дуэль с Айртоном Сенной в британской Формуле 3 стала классикой автоспорта – бразилец лишь с большим трудом смог взять в ней верх.

«Из прямых сравнений с Айртоном, Михаэлем и Микой я вынес понимание того, что не в силах соперничать с этими природными талантами по чистой скорости, – рассказал Мартин. – И тогда я решил, что буду делать максимум того, что в моих силах: в настройке машины, на стартах гонок, на кругах въезда и выезда с пит-стопа, при обгонах круговых и так далее. 

И Серхио, как мне кажется, тоже лучше сконцентрироваться на том, чтобы гарантированно удержать второе место – и смириться к гениальностью Макса.

Именно такой подход позволит ему добиваться максимума в свои удачные дни, как прошлой осенью в Сингапуре или недавно в Баку». 

С начала 2021 года, когда Перес пришел в Red Bull, он одержал пять побед против 29 у Ферстаппена. 

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