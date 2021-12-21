СМИ: зрителям Гран При Бельгии не вернут деньги за билеты

Из-за сильного ливня во время этапа в Бельгии воскресный заезд начали под сейфти-каром: пилоты проехали только несколько установочных кругов и завернули на пит-лейн. После трех с лишним часов ожидания гонка стартовала, но только на три круга, которые участники снова провели за машиной безопасности.

Как сообщает издание Racefans, промоутеры Гран При не планируют возвращать болельщикам денежные средства. В конце следующего года среди болельщиков будет разыграно 170 билетов: 20 категории VIP, 50 – Gold и 100 – Silver. Также зрителям предложили подписку на стриминговый сервис F1 TV и возможность посетить специальное мероприятие в четверг перед Гран При Бельгии-2022.

Напомним, что бельгийский этап посетили примерно 70 000 человек.