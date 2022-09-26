СМИ: зарплата Пиастри в McLaren будет в 40 раз меньше, чем у Норриса
Австралийским журналистам удалось разузнать, сколько их молодому соотечественнику заплатят за дебютный сезон
Оскар Пиастри с 2023 года начнет выступать в Формуле 1 за команду McLaren. Это стало известно после того, как Комиссия по контрактным спорам Ф1 постановила, что Alpine, которая поддерживала карьеру пилота с 2020 года, не удосужилась даже закрепить эти отношения в контракте.
От Пиастри ждут многого, ведь он с первой попытки взял титулы в Формуле 3 и Формуле 2, а за последнее время провел немало тестов на машине Ф1.
Однако, как и любой новичок, Оскар не может рассчитывать на очень щедрую зарплату – тем более, что ради него McLaren пришлось заплатить $14 млн отступных Даниэлю Риккардо за досрочное расторжение контракта.
Изданию Herald Sun удалось выяснить, что Пиастри в 2023-м заплатят 775 тысяч долларов. Это более чем в 40 раз отстает от выплат другого пилота McLaren Ландо Норриса. По оценкам знакомых с ситуацией экспертов после недавнего продления контракта британец зарабатывает по $32 млн ежегодно.
Также австралийские журналисты пишут, что Пиастри вправе рассчитывать в дальнейшем на значительный рост зарплаты, если сможет демонстрировать результаты на уровне напарника.
«Это совершенно не тот вопрос, который имеет для меня первостепенное значение, – рассказал сам Оскар. – Мне прежде всего важно получать удовольствие от того, что я делаю, а во вторую очередь – выдавать свой максимум.
Все остальное – уже после этого».
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