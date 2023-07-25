СМИ запутались в слухах о составе Haas на 2024 год
На Гран При Венгрии приезжал Джин Хаас, что неизбежно вызвало в паддоке волну разговоров о будущем команды
За шесть последних Гран При пилоты Haas всего раз смогли заработать очки. Команда пока идет восьмой в Кубке конструкторов, но ее выступления в последнее время производят невеселое впечатление – если в квалификации у машины VF-23 обычно есть какая-то скорость, то в гонках перегрев задней резины не оставляет пилотам шансов.
При этом Нико Хюлькенберг почти всегда оказывается в протоколах выше Кевина Магнуссена. Из 11 очков Haas в нынешнем сезоне немец принес девять.
Так как контракты обоих пилотов истекают в конце 2023-го, репортеры спросили главу команды Гюнтера Штайнера о перспективах продолжения сотрудничества.
«Они оба – хорошие мальчики, – ответил тиролец. – У нас отличные отношения с обоими как в профессиональном, так и в личном плане. С ними очень здорово работать. И наши результаты расстраивают меня даже сильнее, чем их. Это они подбадривают меня и заботятся обо мне»
Из такого ответа многие сделали вывод, что Haas нацелена сохранить Нико и Кевина. Однако уже после завершения уик-энда сетевое издание Formula1news – стоит отметить, что оно не входит в число самых авторитетных – поделилось слухом, будто в действительности все обстоит иначе.
По его информации, в Haas не станут продлевать контракт с Магнуссеном. И дело даже не в Кевин, что тот отстает от Хюлькенберга – хотя в команде не в восторге от этого.
Но главная причина в ином: Гуаньюю Чжоу якобы дали понять, что для Audi тот не представляет интереса, потому спонсоры китайца сейчас готовятся переключить свое внимание на Haas, и для гонщика нужно освободить место на будущий сезон.
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Кевин Магнуссен, Haas VF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
«Любой вариант лучше этого»
Тем временем своим взглядом на ситуацию поделился эксперт Ральф Шумахер. По его мнению, Хюлькенбергу надо при первой возможности уходить из Haas.
«Какие у него есть варианты – вопрос, конечно, дискуссионный, – объяснил Ральф в эфире Sky Германия. – Но как по мне, любой вариант сейчас лучше Haas. Есть ощущение, что в других командах перспектив больше.
В Williams инвестируют серьезные деньги, они набрали ход. Инвестиции запланированы и для AlphaTauri. На этом фоне выглядит так, что Haas застыла на месте.
Понятно, что отыскать другое место Нико будет непросто. Но у него репутация блестящего мастера квалификаций, который никак не может реализовать себя в гонках. Ему очень нужна быстрая машина».
Самое же интересное вот в чем. Хюлькенбергу в Венгрии задали прямой вопрос, когда тот рассчитывает договориться о новом контракте.
«А может, и не надо ни о чем договариваться? – ответил Нико с улыбкой. – Может, мы уже договорились? Кто знает?».
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