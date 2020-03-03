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Формула 1 / Новость

СМИ заподозрили наличие в Ferrari «стукача». При чем здесь Вольф?

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СМИ заподозрили наличие в Ferrari «стукача». При чем здесь Вольф?
Автор:
, редактор
3 мар. 2020 г., 08:05

Итальянские СМИ полагают, что FIA пошла на сделку со Скудерией, чтобы не допустить более серьезного конфликта.

На прошлой неделе FIA отчиталась о завершении расследования возможного нарушения технического регламента со стороны Ferrari в сезоне-2019. Федерация сообщила о заключении секретного соглашения со Скудерией, отказавшись сообщить, нарушал мотор итальянцев правила, или нет. 

Такая позиция федерации вызвала возмущение соперников Ferrari. Однако итальянские СМИ полагают, что у FIA были особые причины. 

«Во всей этой истории FIA вела себя так, словно у нее есть информация от доносчика, – написал журналист Лео Туррини в своем блоге. – Я не сочиняю шпионские романы, но не думаю, что ошибаюсь в данном случае». 

А в Corriere della Sera историю со шпионажем связали с возможным конфликтом между Ferrari и главой Mercedes Тото Вольфом.

«Чтобы понять ситуацию, надо посмотреть не на FIA, – пишет журналист Джорджо Терруцци. – Известно, что Тото Вольф вечный враг Ferrari после их вето на то, чтобы босс любой команды получил руководящую должность в Liberty Media.

У Вольфа есть характер и амбиции получать то, чего он хочет. Заявление FIA двусмысленно, но оно потребовалось, чтобы избежать более яростного и мрачного конфликта».

Отметим, что FIA в своем заявлении пообещала при помощи Ferrari усилить контроль за всеми силовыми установками в Формуле 1.

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Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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