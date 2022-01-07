СМИ: Williams отсудила 35 миллионов у бывшего спонсора

В 2019 году компания ROKiT и Williams подписали пятилетние соглашение, которое было расторгнуто в середине 2020-го. Сообщается, что инициатором разрыва контракта стал именно спонсор – и поэтому команда Формулы 1 решила пойти разбираться в суд.

По информации издания Decalspotters, специализирующегося на спонсорских контрактах из мира автоспорта, еще в начале 2021 года ROKiT согласилась заплатить Williams компенсацию в виде 27 миллионов долларов, однако эти деньги в коллективе так и не получили, несмотря на многочисленные обещания со стороны бывшего спонсора. Тогда иск был направлен в Федеральный суд Калифорнии, и в декабре минувшего года Williams выиграла заседание и отсудила 37 миллионов долларов.

На данный момент компания является спонсором команды Venturi в Формуле Е.