СМИ: Williams и Пиастри уже подписали контракт на 2023 год

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В команда Alpine обещали в районе середины лета выбрать себе пилота на будущий год. Так как у Эстебана Окона есть действующий многолетний контракт, в Энстоуне осталась всего одна вакансия – на нее претендуют двукратный чемпион Ф1 Фернандо Алонсо и молодой Оскар Пиастри.

По словам эксперта и действующего гонщика Туринга Тома Коронеля, в Монако ему сообщили весьма любопытную информацию. Якобы Алонсо заверил Alpine, что хочет остаться – и команда договорилась о переходе Пиастри в Williams. Австралиец, который в прошлом году стал чемпионом Формулы 2, заменит там Николя Латифи, чьи результаты в этом сезоне не впечатляют.

«Мы обязательно увидим Пиастри в пелотоне [2023 года], – рассказал Коронель в подкасте RacingNews365. – Насколько я могу судить, все было подписано уже в Монако. Когда будет сделано официальное объявление, сказать не могу. Да, это лишь слух, но очень весомый слух.

Alpine настолько хочет дать Пиастри опыт Формулы 1, что даже готова выделить на это серьезный бюджет. Настолько серьезный, чтобы позволить ему выступать в Гран При за другую команду».

Коронель добавил: «Гонщика такого уровня не возьмут просто так, Williams согласится на это только за деньги. Но это позволит [Alpine] сохранить собственный состав неизменным».