Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Источник: в Mercedes решили перевести моторы в рискованный режим Следующая / Соперники или враги? Менеджер Проста и Сенны рассказал об их отношениях
Формула 1 Новости

СМИ: Volkswagen решится прийти в Формулу 1 уже в ноябре

Автор:
, Редактор

Совет директоров Volkswagen рассмотрит вопрос об участии в чемпионате на ближайшем собрании

СМИ: Volkswagen решится прийти в Формулу 1 уже в ноябре

В ноябре этого года в штабквартире концерна Volkswagen соберется совет директоров. Как уверяет немецкое издание F1 Insider, главным вопросом на повестке дня станет приход в Формулу 1 в качестве поставщика моторов.

Собственно, слухи о такой возможности ходят уже очень давно. Они актуализировались после решения Honda покинуть Формулу 1 и объявления Red Bull о намерении создать собственное двигательное производство.

Сейчас картина выглядит следующим образом. С 2022 года Red Bull начинает выпускать силовые установки Honda под собственным брендом и одновременно постепенно переносит их производство из Японии в Великобританию.

На определенном этапе к Red Bull присоединяется Volkswagen сначала как соинвестор, а затем и как поставщик собственных технологий и специалистов по двигателестроению. Постепенно контроль над производством двигателей в большей степени переходит от Red Bull к Volkswagen.

В 2026 году в Формуле 1 меняется технический регламент на силовые установки, и новые двигатели в соответствии с этими требованиями делает уже Volkswagen. Они будут проще нынешних. В частности, в них исчезнет узел MGU-H, который является электрическим мотор-генератором, навешанным на вал турбины. Это очень дорогой в производстве и сложный агрегат.

Самые невероятные слухи предполагают, что двигатели Volkswagen будут поставляться Формуле 1 одновременно под марками Porsche и Audi, причем достанутся они не только Red Bull и их родственной команде AlphaTauri, но и другим командам.

В частности, моторы Porsche вроде как достанутся Mclaren, что объясняется тем, что нынешний руководитель марки этой команды Андреас Зайдль ранее работал именно в Porsche и привел немецкую марку к победе в Ле-Мане. С другой стороны трудно представить, чтобы в обозримом будущем на болидах McLaren появились моторы, которые «в девичестве» назывались Honda.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Источник: в Mercedes решили перевести моторы в рискованный режим
Предыдущая новость

Источник: в Mercedes решили перевести моторы в рискованный режим
Следующая новость

Соперники или враги? Менеджер Проста и Сенны рассказал об их отношениях

Соперники или враги? Менеджер Проста и Сенны рассказал об их отношениях
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Леклер пожелал увидеть девушку на старте Формулы 1
Формула 1

Леклер пожелал увидеть девушку на старте Формулы 1

Ферстаппен: Я в гонках не из-за отца, он вообще был против
Формула 1

Ферстаппен: Я в гонках не из-за отца, он вообще был против

«Меня тоже бесит». Экклстоун поддержал Макса в споре с Netflix
Формула 1

«Меня тоже бесит». Экклстоун поддержал Макса в споре с Netflix

Самое важное:

Леклер пожелал увидеть девушку на старте Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Леклер пожелал увидеть девушку на старте Формулы 1

Слухи: Red Bull отправила Элбона помогать Цуноде
Формула 1 Формула 1

Слухи: Red Bull отправила Элбона помогать Цуноде

Соперники или враги? Менеджер Проста и Сенны рассказал об их отношениях
Формула 1 Формула 1

Соперники или враги? Менеджер Проста и Сенны рассказал об их отношениях

СМИ: Volkswagen решится прийти в Формулу 1 уже в ноябре
Формула 1 Формула 1

СМИ: Volkswagen решится прийти в Формулу 1 уже в ноябре

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.