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Формула 1 Новости

СМИ: Вольф выступил против продажи Alfa Romeo американцам

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По мнению главы Mercedes, сейчас худшее время для продажи команды

СМИ: Вольф выступил против продажи Alfa Romeo американцам

По многочисленным слухам владельцы команды Sauber, которая в последние годы выступает в Формуле 1 под брендом Alfa Romeo, планируют продать ее американской компании экс-пилота Ф1 Майкла Андретти. Ожидается, что о сделке объявят уже в Остине, на Гран При Америк.

Интерес компании Andretti к Формуле 1 связан с расширением присутствия чемпионата в Северной Америке. При этом глава команды Mercedes Тото Вольф в беседе с немецким журналистом Микаэлем Шмитом якобы назвал такую сделку «безумием». Об этом сам Шмит рассказал в своем подкасте в издании Auto Motor und Sport.

«Им сделали предложение, – сказал Шмит о владельцах Sauber. – Теперь весь вопрос в том, примут они его или нет. Тото Вольф сказал мне: продавать сейчас команду было бы безумием.

Через год команда будет стоить гораздо больше. А через два – еще больше. Даже сейчас команда стоит дороже, чем в 2019 году. Календарь чемпионата расширяется. Правила меняются, а кроме того вводится ограничение бюджетов. Так что никто не знает, что выиграет от этого в следующих сезонах. Все это увеличивает интерес к серии, что привлекает больше денег, и в итоге стоимость команд растет.

Так что Тото Вольф определенно дал понять, что он бы не стал продавать команду сейчас».

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