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Формула 1 Новости

СМИ: Вольф требует ухода Маси, шантажируя FIA уходом Льюиса

По данным британской прессы, руководитель Mercedes готов объявить федерации нешуточный ультиматум

СМИ: Вольф требует ухода Маси, шантажируя FIA уходом Льюиса

Британский таблоид Daily Mail сообщает, что в ближайшую пятницу состоится встреча главы Mercedes Тото Вольфа и нового президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема. По информации издания, Вольф хочет потребовать отставки руководителя гонок Ф1 Майкла Маси, который сыграл ключевую роль в спорном финале сезона Ф1 в Абу-Даби.

Тогда, по мнению Mercedes, дирекция гонки нарушила процедуру рестарта, дав разрешение  обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам. 

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Напомним, что сейчас по итогам событий на «Яс-Марине» Международная автомобильная федерация проводит расследование, которое планирует закончить до 3 февраля. Ранее ряд источников, включая BBC, таже сообщал, что будущее Льюиса Хэмилтона в Ф1 зависит от решения, которое примет FIA по итогам разбирательства. Не исключено, что британец согласится продолжить выступления в чемпионате лишь при условии снятия Маси с нынешней должности. 

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