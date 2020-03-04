СМИ: Вольф призвал команды объединиться против Ferrari

В команде Mercedes не смирились с соглашением, достигнутым между FIA и Ferrari по поводу двигателей образца 2019 года. По данным издания F1-insider.com, руководитель Mercedes Тото Вольф разослал письма во все команды чемпионата, которые не используют силовые установки из Маранелло, а это McLaren, Red Bull, AlphaTauri, Renault, Racing Point и Williams. В письме Вольф призывает участников чемпионата поддержать петицию и потребовать как минимум раскрыть детали сделки между FIA и Ferrari.

Подробности, которые содержатся в письме, якобы написанном Вольфом, не приводятся. Однако очевидно, что речь идет о скандале, когда FIA скрыла результаты расследования законности моторов Ferrari в обмен на обещание Скудерии соблюдать регламент в будущем.

При этом считается, что главным аргументом Вольфа являются финансовые вопросы. В случае дисквалификации Ferrari доходы от чемпионата за 2019 год будут перераспределены между теми командами, которые заняли в Кубке конструктором места ниже Скудерии: а это все кроме собственно Mercedes.

В свою очередь мотивацией самого Вольфа, по слухам, может быть обида на Ferrari, которая якобы использовала право вето для того, чтобы заблокировать его назначение руководителем всей Формулы 1.