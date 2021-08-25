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Формула 1 Новости

СМИ разузнали о подробностях дела против Вольфа

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Как оказалось, сделка по покупке гоночным боссом Mercedes акций Aston Martin действительно заинтересовала финансовые власти Германии и Британии

СМИ разузнали о подробностях дела против Вольфа

В начале нынешней недели появились публикации о возможном нарушении закона при покупке гоночным боссом Mercedes Тото Вольфом пакета акций Aston Martin.

Австрийца заподозрили в использовании инсайдерской информации при проведении сделки в апреле 2020 года. Это произошло вскоре после того, как компания перешла в собственность Лоуренса Стролла, но до назначения генеральным директором Aston Martin бывшего главы Daimler и AMG Тобиаса Моерса.

Одновременно сама Mercedes-Benz выкупила 20-процентную долю в Aston Martin, что привело к ощутимому росту стоимости акций последней – Вольф заработал порядка 60% от инвестированной суммы. 

Так как Тото мог знать о планах Mercedes, в его действиях увидели признаки нарушения закона.

Как пишет Financial Times, контрольные орган немецкого финансового рынка BaFin и аналогичная британская структура FCA начали собственные расследования. При этом за прошедшее время немцы не нашли никаких признаков нарушения закона и закрыли дело – а вот британцы до настоящего времени продолжают разбирательство.

В FCA отказались от каких-либо комментариев по поводу состояния вопроса.

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