СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams
Глава Mercedes, если верить публикациям медиа, уже начал давить на своего бывшего подчиненного Джеймса Волуза, чтобы тут уже летом указал на дверь Логану Сардженту
Мик Шумахер провел два сезона в Haas, после чего команда не захотела продлевать контракт с ним – и гонщик с легендарной фамилией оказался на «скамейке запасных» в Mercedes.
Там его карьерой занялся сам Тото Вольф – и, если исходить из свежих материалов в СМИ, с большим энтузиазмом. Онлайн-издание F1 Insider поделилось со своими читателями информацией, будто босс Mercedes давит на главу Williams Джеймса Воулза, чтобы тот отказался от Логана Сарджента и уже в ближайшее время отдал его машину Шумахеру.
Стоит напомнить, что нынешний гонщик Mercedes Джордж Расселл до перехода в Брэкли три года выступал именно за Williams, а Воулз до прошлого года был правой рукой Тото на командном мостике.
Якобы Вольф настаивает, что американский пилот выступает слишком неровно. Тот действительно уже несколько раз попадал в аварии и пока не заработал ни одного очка.
В публикации говорится, что Сардженту дали три этапа – в Имоле, Монако и Барселоне, – чтобы произвести впечатление на команду и продолжить выступления.
Ранее звучали слухи, что Шумахер может оказаться в AlphaTauri, где также терпит бедствие Ник де Врис. Но эти предположения недавно опроверг доктор Марко.
«Он гонщик Mercedes и не входит в наши планы, – сказал австриец про Мика. – Так что за его будущее отвечает Тото Вольф».
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