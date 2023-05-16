СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

Мик Шумахер провел два сезона в Haas, после чего команда не захотела продлевать контракт с ним – и гонщик с легендарной фамилией оказался на «скамейке запасных» в Mercedes.

Там его карьерой занялся сам Тото Вольф – и, если исходить из свежих материалов в СМИ, с большим энтузиазмом. Онлайн-издание F1 Insider поделилось со своими читателями информацией, будто босс Mercedes давит на главу Williams Джеймса Воулза, чтобы тот отказался от Логана Сарджента и уже в ближайшее время отдал его машину Шумахеру.

Стоит напомнить, что нынешний гонщик Mercedes Джордж Расселл до перехода в Брэкли три года выступал именно за Williams, а Воулз до прошлого года был правой рукой Тото на командном мостике.

Якобы Вольф настаивает, что американский пилот выступает слишком неровно. Тот действительно уже несколько раз попадал в аварии и пока не заработал ни одного очка.

В публикации говорится, что Сардженту дали три этапа – в Имоле, Монако и Барселоне, – чтобы произвести впечатление на команду и продолжить выступления.

Ранее звучали слухи, что Шумахер может оказаться в AlphaTauri, где также терпит бедствие Ник де Врис. Но эти предположения недавно опроверг доктор Марко.

«Он гонщик Mercedes и не входит в наши планы, – сказал австриец про Мика. – Так что за его будущее отвечает Тото Вольф».