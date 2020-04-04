СМИ: Вольф ищет источник денег на зарплату Хэмилтону

Руководитель команды Mercedes изучает возможности изменить структуру бюджета своего коллектива. Об этом сообщает издание F1-Insider – утверждая, в частности, что Тото Вольф задумался о новом подходе к формированию зарплаты своего лидера Льюиса Хэмилтона.

По имеющейся у журналистов информации, босс Mercedes хочет, чтобы соответствующая статья расходов полностью погашалась спонсорским взносом со стороны одной или нескольких компаний – таким образом немецкий концерн сможет снизить размер инвестиций в Ф1 или потратить высвободившиеся деньги другим образом.

F1-Insider утверждает, что планы Вольфа вполне реалистичны. В частности, вариант увеличить свои вложения в Ф1 сейчас рассматривает уже являющаяся партнером Mercedes марка энергетических напитков Monster Energy.