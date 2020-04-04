СМИ: Вольф ищет источник денег на зарплату Хэмилтону
Ситуация с финансами у чемпионской команды Формулы 1, как нетрудно догадаться, лучше, чем у большинства конкурентов. Но даже столь могучий коллектив в нынешние непростые времена не против оптимизировать свой бюджет
Руководитель команды Mercedes изучает возможности изменить структуру бюджета своего коллектива. Об этом сообщает издание F1-Insider – утверждая, в частности, что Тото Вольф задумался о новом подходе к формированию зарплаты своего лидера Льюиса Хэмилтона.
По имеющейся у журналистов информации, босс Mercedes хочет, чтобы соответствующая статья расходов полностью погашалась спонсорским взносом со стороны одной или нескольких компаний – таким образом немецкий концерн сможет снизить размер инвестиций в Ф1 или потратить высвободившиеся деньги другим образом.
F1-Insider утверждает, что планы Вольфа вполне реалистичны. В частности, вариант увеличить свои вложения в Ф1 сейчас рассматривает уже являющаяся партнером Mercedes марка энергетических напитков Monster Energy.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
СМИ: Вольф ищет источник денег на зарплату Хэмилтону
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