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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

СМИ: Vokswagen задумал отказаться работать с Red Bull

Автор:
, редактор

Немецкий концерн ищет большей самостоятельности

СМИ: Vokswagen задумал отказаться работать с Red Bull

Ожидается, что концерн Volkswagen пополнит Формулу 1 начиная с 2026 года. Прийти в чемпионат VW может с брендом Audi, Porsche или обоими сразу.

Почву для прихода подготовит новый моторный регламент, который должен быть принят уже в декабре. По нему, Ф1 откажется в своих силовых установках от сложного блока MGU-H и перейдет на полностью экологичное топливо. Считается, что этих мер хватит, чтобы убедить боссов немецкого концерна.

Предполагалось, что VW будет сотрудничать в Ф1 с Red Bull, который с уходом Honda потерял своего поставщика силовых установок и до смены регламента будет строить их сам. С 2026 года партнером четырехкратных чемпионов мира мог бы стать Porsche или Audi, но по данным The Race, в VW задумались о самостоятельной работе над мотором. 

Построив двигатель без партнерства Red Bull, VW сможет брендировать его как захочет и продавать другим командам.

Источник также подтвердил слухи о том, что в Audi задумались о покупке доли в команде McLaren. Porsche, в свою очередь, рассматривает вариант с инвестициями в Williams. При этом, в VW не собираются выкупать команды полностью, но обдумывают покупку доли, при которой их бренды смогут попасть в названия коллективов, как раньше было с BMW-Williams.

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