СМИ: Вес некоторых машин Ф1 превышает минимальный

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С переходом Ф1 на новый технический регламент изменился и вес автомобилей – минимальная масса болидов чемпионата выросла на 43 килограмма, с 752 до 795. Это связано в том числе с переходом на колеса большего диаметра и с созданием новой конструкции энергопоглощающих структур в шасси машин.

Как сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport, вес автомобилей девяти из десяти команд превышает минимальный примерно на пять-десять килограммов: проблем с перевесом не должно возникнуть только у Alfa Romeo. Повышение массы сказывается на управляемости и скорости болида – об этом уже рассказывал Ландо Норрис.

AMuS отмечает, что возникновение данной проблемы может быть связано с использованием более дешевых, но, соответственно, утяжеленных деталей – по всей видимости, в условиях ограниченных бюджетов коллективы сделали ставку на увеличение сумм затрат в других областях.

Также сообщается, что сейчас, незадолго до старта сезона, команды в связи с возникшей ситуацией все еще пытаются запросить повышение минимального веса автомобиля.