СМИ: В Red Bull сэкономили на Марко, но в FIA не поверили

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В понедельник в FIA объявили результаты проверки бюджетов команд Формулы 1 и подтвердила, что у Red Bull было выявлено незначительное превышение. Однако никаких пояснений по этому поводу дано не было.

Мы не знаем, насколько команда превысила бюджет, который был ограничен 145 миллионами долларов, но незначительным считается превышение в пределах пяти процентов.

Издание Auto Motor und Sport со ссылкой на свои источники пишет, что основные претензии Федерации к команде сводятся к тому, как следует считать зарплаты. По правилам, под бюджетные ограничения не подпадают зарплаты трех самых высокооплачиваемых сотрудников.

Логичным было бы предположить, что это трое руководителей «Быков»: глава команды Кристиан Хорнер, спортивный советник Хельмут Марко и главный конструктор Эдриан Ньюи.

Однако, по версии издания Ньюи в эту тройку не попал, так как формально вообще не являлся сотрудником Red Bull. Вместо этого он значился временным работником, который не зачисляется в штат, а потому выплаты ему также не подпадают под бюджет.

В команде, однако, назвали это слухами и подтвердили, что Ньюи попадает в тройку самых высокооплачиваемых сотрудников и именно поэтому его доход не учитывается. Однако не опровергли предположение, что Марко является частным консультантом и не числится в команде.

Другая претензия к команде касается полученного ею налогового вычета, который не был отражен в отчете. Иными словами, команда заплатила налоги, что указала в статье расходов, но часть этих денег к ней потом вернулось. Спорной эту ситуацию делает то, что на момент сдачи отчета команда не могла знать, в каком объеме получит налоговый вычет, заключает издание.