СМИ: В GM задумались о выступлениях в Ф1 без Andretti

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В первые дни января команда Andretti объявила о планах подать заявку на выступления в Ф1 совместно с Cadillac. Партнерство с брендом концерна GM, по мнению большинства экспертов, гарантировало американцам позитивное решение FIA в рамках тендера, официально объявленного в начале февраля.

Однако на днях онлайн-издание Speedcafe поделилось со своими читателями крайне любопытной информацией: якобы боссы GM, внимательно изучив ситуацию, задумались о собственной программе в Формуле 1, которая не будет иметь отношения к Андретти.

Дело в том, что нынешние участники чемпионата не оставляют надежд нажиться на американцах. Недавно начались разговоры о возможности значительного – вплоть до трех раз – увеличения выплат для дебютантов в компенсационный фонд, из которого будут покрывать снижение призовых.

Сумма рискует вырасти до $600 млн, что станет неподъемным для Андретти.

Между тем, в GM загорелись идеей участия в Ф1 – тем более, что с 2026 года в чемпионат вернутся их конкуренты из Ford. В этой связи в концерне сейчас рассматривают возможность выступлений без Andretti. Самым простым выглядит вариант с выкупом – полным или частичным – одной из существующих команд.

Также есть возможность в рамках тендера FIA запустить собственный проект, но этот путь выглядит несравненно более сложным и затратным.

Между тем, недавно стало известно, что концерн Red Bull начал поиски покупателя на свою «младшую» команду AlphaTauri.