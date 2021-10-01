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Формула 1 / Гран При Турции Новости

СМИ: В Формуле 1 появятся активная аэродинамика и подвеска

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Это необходимо для того, чтобы не делать болиды полноприводными

СМИ: В Формуле 1 появятся активная аэродинамика и подвеска

Как ожидается, на Гран При Турции будет объявлено о новом регламенте на силовые установки для Формулы 1 (который вступит в силу в 2026 году). Действующие производители двигателей уже согласились на изменения в конструкции моторов ради прихода в чемпионат новых участников в лице входящих в концерн Volkswagen марок Audi и Porshe, пишет Auto Motor und Sport.

В частности, планируется существенное увеличение мощности мотор-генератора MGU-K, которая возрастет до 120 до 350 киловатт. И это может стать существенной проблемой.

Согласно действующему регламенту Формулы 1, привод болидов может быть только задним, а значит – и MGU-K работает только с задними колесами. При этом гибридная система не только помогает машине разгоняться, но и рекуперирует энергию торможения, запасая ее в виде электричества обратно в батарее.

С увеличением мощности неминуемо увеличится и развиваемое тормозное усилие. Контроль пилота за которым к тому же будет непросто настроить, так как задние тормоза управляются «по проводам», а антиблокировочная система тормозов в Ф1 запрещена.

В итоге резко возрастает риск блокировки задних колес при торможении. В мощных дорожных электромобилях эта проблема решается за счет полного привода – когда основное тормозное усилие от электродвигателя действует на переднюю ось. Но в Ф1 это противоречит правилам.

В итоге сейчас обсуждается альтернатива в виде частичного снятия запрета на активную аэродинамику – чтобы при нажатии на тормоз заднее крыло меняло свое положение и обеспечивало больший прижим оси к трассе. В Red Bull также предлагают разрешить активную подвеску, отмечая, что в противном случае при торможениях она не выдержит возросших нагрузок. По словам главы команды Кристиана Хорнера, речь может идти об унифицированной системе, что позволит снизить связанные с этим решением затраты.

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